Появились новые подробности дела американского журналиста The Wall Street Journal. Уголовное дело направили в суд

Стали известны новые подробности по делу американского журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. Напомним, что Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста 30 марта 2023 года. Его подозревали в шпионаже «в интересах американского правительства» — статья 276 УК РФ. 13 июня ТАСС со ссылкой на представителя Генпрокуратуры Андрея Иванова сообщил новые подробности этого дела.

Напомним, что американского журналиста задержали в Екатеринбурге. Как рассказывалось ранее, дело Гершковича было маркировано грифом «совершенно секретно».

Журналиста WSJ задержало ФСБ в 2023 году. По данным ведомства, журналист пытался получить секретные сведения в интересах США. Против него возбудили уголовное дело. А сегодня стало известно, что Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и отправила его в Свердловский областной суд.

«В Генеральной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина США Эвана Гершковича. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж)», — рассказал ТАСС со ссылкой на Андрея Иванова, представителя Генпрокуратуры.