Появились новые подробности дела американского журналиста The Wall Street Journal. Уголовное дело направили в суд

Стали известны новые подробности по делу американского журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. Напомним, что Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста 30 марта 2023 года. Его подозревали в шпионаже «в интересах американского правительства» — статья 276 УК РФ. 13 июня ТАСС со ссылкой на представителя Генпрокуратуры Андрея Иванова сообщил новые подробности этого дела.
Напомним, что американского журналиста задержали в Екатеринбурге. Как рассказывалось ранее, дело Гершковича было маркировано грифом «совершенно секретно».
Журналиста WSJ задержало ФСБ в 2023 году. По данным ведомства, журналист пытался получить секретные сведения в интересах США. Против него возбудили уголовное дело.
А сегодня стало известно, что Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и отправила его в Свердловский областной суд.
«В Генеральной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина США Эвана Гершковича. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж)», — рассказал ТАСС со ссылкой на Андрея Иванова, представителя Генпрокуратуры.
Как сообщается, по версии следствия, американский журналист газеты WSJ Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО «НПК «Уралвагонзавод» по выпуску и ремонту военной техники. Андрей Иванов уточнил, что, по данным следствия, незаконные действия совершались Гершковичем с соблюдением тщательных мер конспирации. Предварительное расследование вело следственное управление ФСБ России.
Эвану Гершковичу грозит до 20 лет лишения свободы. Свою вину американский журналист по прежнему не признал.