    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 16

    1 м/с, с-з

    762мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd88.21eur94.83

    В Петербурге выросло количество случаев заболеваний клещевым боррелиозом

    385
    обсудить

    В городские больницы Санкт-Петербурга в период с 6 по 12 июня с жалобами на укусы клещей обратились 877 человек, включая 135 детей. Об этом сообщает региональное отделение Роспотребнадзор, чьи специалисты проводят еженедельный мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами.

    Наибольшее количество случаев, 29, зарегистрировано в Курортном районе. Еще 17 — в Приморском, 14 — в Пушкинском, и по 12 — в Красносельском и Красногвардейском районах. С 30 мая по 5 июня клещи напали на 814 человек, из которых 94 были несовершеннолетними.


    За указанный период были зафиксированы три случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 30 случаев клещевого боррелиоза. Для сравнения: с 30 мая по 5 июня был зарегистрирован лишь один случай энцефалита и девять случаев боррелиоза.

    В профилактических целях в городе проводятся акарицидные обработки, обработано уже более 740 гектаров территорий.

    Ведомство напоминает, что при присасывании клеща необходимо срочно обратиться ближайший травмпункт, где клеща снимут и отправят на исследование, а место укуса осмотрят и обработают. Снятого клеща нужно доставить на исследование в лабораторию.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КлещРоспотребнадзорУкусБоррелиозЭнцефалит
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close