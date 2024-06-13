В Петербурге выросло количество случаев заболеваний клещевым боррелиозом

В городские больницы Санкт-Петербурга в период с 6 по 12 июня с жалобами на укусы клещей обратились 877 человек, включая 135 детей. Об этом сообщает региональное отделение Роспотребнадзор, чьи специалисты проводят еженедельный мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами.
Наибольшее количество случаев, 29, зарегистрировано в Курортном районе. Еще 17 — в Приморском, 14 — в Пушкинском, и по 12 — в Красносельском и Красногвардейском районах. С 30 мая по 5 июня клещи напали на 814 человек, из которых 94 были несовершеннолетними.
За указанный период были зафиксированы три случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 30 случаев клещевого боррелиоза. Для сравнения: с 30 мая по 5 июня был зарегистрирован лишь один случай энцефалита и девять случаев боррелиоза.
В профилактических целях в городе проводятся акарицидные обработки, обработано уже более 740 гектаров территорий.
Ведомство напоминает, что при присасывании клеща необходимо срочно обратиться ближайший травмпункт, где клеща снимут и отправят на исследование, а место укуса осмотрят и обработают. Снятого клеща нужно доставить на исследование в лабораторию.