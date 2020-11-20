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ЕС закупит вакцины от коронавируса на 10 млрд долл. Pfizer получил свой самый большой заказ

Европейский Союз выбрал для закупки препараты от американской фармацевтической корпорации Pfizer Inc и немецкой CureVaс.

«Европейский Союз может заплатить более 10 миллиардов долларов, чтобы получить сотни миллионов доз вакцин-кандидатов, разрабатываемых Pfizer-BioNTech и CureVac», — сообщает 20 ноября Reuters со ссылкой на официального представителя ЕС.

По словам собеседника агентства, одна доза препарата от Pfizer будет стоить 15,50 евро, стоимость дозы вакцины-кандидата от CureVac составит 10 евро. При этом от немецкой компании ожидают поставок уже «к концу марта».

Концерн Pfizer подтвердил сделку с ЕС. Этот заказ стал «самым крупным» в данный момент.

Pfizer Inc и немецкая биотехнологическая компания BioNTech S заверили в высокой эффективности своих вакцин от COVID-19. Они хотят зарегистрировать их и в России.

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Комментарии (6)

bombaleilo
«Вакцину»
bombaleilo
От пфайзеровской виагры ещё не упало, а тут ещё и вакуину придумали, ай молодцы:)))
cafap78
Наконец-то среди запутанной и противоречивой информации о COVID-19 начинает прорисовываться что-то конкретное
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