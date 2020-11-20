ЕС закупит вакцины от коронавируса на 10 млрд долл. Pfizer получил свой самый большой заказ

Европейский Союз выбрал для закупки препараты от американской фармацевтической корпорации Pfizer Inc и немецкой CureVaс.

«Европейский Союз может заплатить более 10 миллиардов долларов, чтобы получить сотни миллионов доз вакцин-кандидатов, разрабатываемых Pfizer-BioNTech и CureVac», — сообщает 20 ноября Reuters со ссылкой на официального представителя ЕС.

По словам собеседника агентства, одна доза препарата от Pfizer будет стоить 15,50 евро, стоимость дозы вакцины-кандидата от CureVac составит 10 евро. При этом от немецкой компании ожидают поставок уже «к концу марта».