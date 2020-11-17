Pfizer хочет зарегистрировать свою вакцину от коронавируса в России

Американская фармацевтическая корпорация Pfizer Inc рассматривает возможность подачи заявки на регистрацию своего препарата от коронавируса в России.
«Pfizer рассмотрит возможность подачи заявки на регистрацию вакцины-кандидата против COVID-19 в Российской Федерации после получения необходимых данных результатов клинических исследований», — цитирует 17 ноября заявление пресс-службы фармацевтической корпорации «Интерфакс».
При этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что Pfizer пока не обращалась с заявлением о регистрации.
Ранее Pfizer Inc и немецкая биотехнологическая компания BioNTech S заверили в высокой эффективности своей вакцины от COVID-19.
В мире разрабатываются и другие препараты. Так, 11 августа президент РФ заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V». В ЕС перспективной считается разработка, которую готовит фармацевтическая компания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.