FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +4
76.92р91.17р
Что закрыто в СПБ с 16 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Pfizer хочет зарегистрировать свою вакцину от коронавируса в России

Американская фармацевтическая корпорация Pfizer Inc рассматривает возможность подачи заявки на регистрацию своего препарата от коронавируса в России.

«Pfizer рассмотрит возможность подачи заявки на регистрацию вакцины-кандидата против COVID-19 в Российской Федерации после получения необходимых данных результатов клинических исследований», — цитирует 17 ноября заявление пресс-службы фармацевтической корпорации «Интерфакс».

При этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что Pfizer пока не обращалась с заявлением о регистрации.

Ранее Pfizer Inc и немецкая биотехнологическая компания BioNTech S заверили в высокой эффективности своей вакцины от COVID-19.

В мире разрабатываются и другие препараты. Так, 11 августа президент РФ заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V». В ЕС перспективной считается разработка, которую готовит фармацевтическая компания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний