В администрации Невского района рассказали об ущербе, который нанесла рухнувшая труба на Архивной улице

Об ущербе, который жителям Архивной улицы нанес снос трубы, рассказали в администрации Невского района Петербурга. Ответ пресс-службы на запрос «Фонтанки» поступил 30 ноября.



«По предварительной информации, пострадало семь автомобилей, двери двух парадных жилого дома № 11 по Архивной улице. Никто из жителей не пострадал», — говорится в сообщении районной администрации.



Как ранее писала «Фонтанка», все затраты на ремонт повреждений, нанесенных имуществу горожан, будут компенсированы Setl Group. Ее представители уже связываются с управляющей компанией для урегулирования этого вопроса.

