В администрации Невского района рассказали об ущербе, который нанесла рухнувшая труба на Архивной улице

Об ущербе, который жителям Архивной улицы нанес снос трубы, рассказали в администрации Невского района Петербурга. Ответ пресс-службы на запрос «Фонтанки» поступил 30 ноября.
«По предварительной информации, пострадало семь автомобилей, двери двух парадных жилого дома № 11 по Архивной улице. Никто из жителей не пострадал», — говорится в сообщении районной администрации.
Как ранее писала «Фонтанка», все затраты на ремонт повреждений, нанесенных имуществу горожан, будут компенсированы Setl Group. Ее представители уже связываются с управляющей компанией для урегулирования этого вопроса.
В компании также уточнили, что труба должна была быть демонтирована согласно проекту, в рамках подготовки территории к будущему жилому строительству. Подрядчиком по сносу выступила специализированная организация ООО «СносСтройИнвест». Связаться с пресс-службой последней и получить оперативный комментарий не вышло.
Жители Архивной улицы узнали о сносе трубы посреди ночи 30 ноября, услышав грохот от демонтажных работ. По их словам, обломки трубы разлетелись на десятки метров, достигнув припаркованных машин и жилого дома. Горожане заявили, что о сносе их никто не предупреждал. Проверку начал Госстройнадзор Петербурга.