FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: 0
75.86р90.46р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

В администрации Невского района рассказали об ущербе, который нанесла рухнувшая труба на Архивной улице

Об ущербе, который жителям Архивной улицы нанес снос трубы, рассказали в администрации Невского района Петербурга. Ответ пресс-службы на запрос «Фонтанки» поступил 30 ноября.

«По предварительной информации, пострадало семь автомобилей, двери двух парадных жилого дома № 11 по Архивной улице. Никто из жителей не пострадал», — говорится в сообщении районной администрации.

Как ранее писала «Фонтанка», все затраты на ремонт повреждений, нанесенных имуществу горожан, будут компенсированы Setl Group. Ее представители уже связываются с управляющей компанией для урегулирования этого вопроса.

В компании также уточнили, что труба должна была быть демонтирована согласно проекту, в рамках подготовки территории к будущему жилому строительству. Подрядчиком по сносу выступила специализированная организация ООО «СносСтройИнвест». Связаться с пресс-службой последней и получить оперативный комментарий не вышло.

Жители Архивной улицы узнали о сносе трубы посреди ночи 30 ноября, услышав грохот от демонтажных работ. По их словам, обломки трубы разлетелись на десятки метров, достигнув припаркованных машин и жилого дома. Горожане заявили, что о сносе их никто не предупреждал. Проверку начал Госстройнадзор Петербурга.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

dihlofos
Должна была быть демонтирована согласно проекту под покровом ночи, совершенно бесшумно и безопасно. А что, люди были предупреждены, автомобили эвакуированы, расчеты произведены, ограждения выставлены, сотрудники предупреждали пешеходов об опасности... или это выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья? Может это Статья 238 УК РФ в чистом виде.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний