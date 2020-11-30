Жильцам дома на Архивной улице, рядом с которым рухнула труба, компенсируют затраты на ремонт

Местным жителям, чье имущество пострадало в результате сноса трубы в Невском районе Петербурга, компенсируют затраты на ремонт повреждений. Об этом «Фонтанке» сообщили в строительной компании Setl Group 30 ноября.



«Все затраты на ремонт повреждений, нанесенных имуществу граждан расположенного неподалеку дома, будут компенсированы, мы уже связываемся с управляющей компанией для урегулирования этого вопроса», — заявили в Setl Group.



Представители компании также уточнили, что труба должна была быть демонтирована согласно проекту, в рамках подготовки территории к будущему жилому строительству. Подрядчиком по сносу выступила специализированная организация ООО «СносСтройИнвест».

