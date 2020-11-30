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Жильцам дома на Архивной улице, рядом с которым рухнула труба, компенсируют затраты на ремонт

Местным жителям, чье имущество пострадало в результате сноса трубы в Невском районе Петербурга, компенсируют затраты на ремонт повреждений. Об этом «Фонтанке» сообщили в строительной компании Setl Group 30 ноября.

«Все затраты на ремонт повреждений, нанесенных имуществу граждан расположенного неподалеку дома, будут компенсированы, мы уже связываемся с управляющей компанией для урегулирования этого вопроса», — заявили в Setl Group.

Представители компании также уточнили, что труба должна была быть демонтирована согласно проекту, в рамках подготовки территории к будущему жилому строительству. Подрядчиком по сносу выступила специализированная организация ООО «СносСтройИнвест».

«В настоящее время мы проводим проверку подрядчика на предмет соответствия работ утвержденному проекту. Результаты проверки будут предоставлены в администрацию и правоохранительные органы для вынесения дальнейшего решения об ответственности подрядчика», — добавили в компании.

Ранее о последствиях случившегося в социальной сети рассказали жители Невского района. По их словам, обломки трубы разлетелись на десятки метров, достигнув как минимум десяти припаркованных машин и дома 11 на Архивной улице, в котором выбило дверь одной из парадных, а также стекла в квартирах. Испугавшись грохота, жильцы выбегали на ноябрьский холод. Горожане заявили, что о сносе их никто не предупреждал. Проверку начал Госстройнадзор Петербурга.

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Комментарии (2)

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.... а можно поподробнее про --- "..... сильная качка домов-новостроек" (c) свидетельница.
..... когда уже эту банду посадят, вместе с бенифициарами ... дожить бы.
ESV
Что характерно, так торопятся заработать свои миллиарды на застройке муравейниками, что сначала новостройку подгоняют под старую котельную и только потом начинают эту котельную разбирать. Быстрее, быстрее все застроить муравейниками и идти дальше застраивать ЖК.
А тут-то,когда давали разрешение на снос котельной типа никто не подумал как и когда сносить трубу? Чиновники хоть выезжали на место сноса чтобы воочию посмотреть как идут дела? Обеспечить безопасность жителям близлежащих новостроенных домов? Чиновники вообще видели и знают как выгляди то на что они подписывают? А строители? А что строители? Будем рушить ночью когда народа будет мало на улицах.А если что-то "пойдет не так"? А нас..ть, компенсацию может быть выплатим, что там несколько миллионов где миллиарды ждут освоения?
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