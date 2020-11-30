Жильцам дома на Архивной улице, рядом с которым рухнула труба, компенсируют затраты на ремонт

Местным жителям, чье имущество пострадало в результате сноса трубы в Невском районе Петербурга, компенсируют затраты на ремонт повреждений. Об этом «Фонтанке» сообщили в строительной компании Setl Group 30 ноября.
«Все затраты на ремонт повреждений, нанесенных имуществу граждан расположенного неподалеку дома, будут компенсированы, мы уже связываемся с управляющей компанией для урегулирования этого вопроса», — заявили в Setl Group.
Представители компании также уточнили, что труба должна была быть демонтирована согласно проекту, в рамках подготовки территории к будущему жилому строительству. Подрядчиком по сносу выступила специализированная организация ООО «СносСтройИнвест».
«В настоящее время мы проводим проверку подрядчика на предмет соответствия работ утвержденному проекту. Результаты проверки будут предоставлены в администрацию и правоохранительные органы для вынесения дальнейшего решения об ответственности подрядчика», — добавили в компании.
Ранее о последствиях случившегося в социальной сети рассказали жители Невского района. По их словам, обломки трубы разлетелись на десятки метров, достигнув как минимум десяти припаркованных машин и дома 11 на Архивной улице, в котором выбило дверь одной из парадных, а также стекла в квартирах. Испугавшись грохота, жильцы выбегали на ноябрьский холод. Горожане заявили, что о сносе их никто не предупреждал. Проверку начал Госстройнадзор Петербурга.