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«Тряхнуло, как при землетрясении». Падение трубы на Архивной сняли на видео, повреждены машины и здание

На Архивной улице, у дома 11, корпус 1, в Невском районе Петербурга ночью 30 ноября снесли трубу. При её падении обломки разлетелись на десятки метров, достигнув припаркованных машин и самого дома. О происшествии сообщают читатели «Фонтанки» и горожане в соцсетях. По их словам, повреждены как минимум шесть автомобилей.

«Людей не предупредили, ничего не оградили, люди сами просто у охранников территории спрашивали и примерно понимали, что снесут вот-вот, — рассказывает читательница «Фонтанки» Мария. — Она грохнулась, повреждено много машин наших жителей, кому-то булыжник залетел в окно на третий этаж. Повреждена дверь в парадной, люди в в шоке. Дома встряхнуло, мебель дома задрожала». Момент обрушения попал на видео, его публикует «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

По словам читателя «Фонтанки» Георгия, при падении «тряхнуло, как при землетрясении», задело 10–15 автомобилей и фасад дома 11, корпус 1, по Архивной, «выбиты окна, вынесло входную дверь в парадную, пострадал паркинг». «Почему снос был ночью и без предупреждения?!» — возмущён Георгий.

Фото: Читатель «Фонтанки» Георгий
Фото: Читатель «Фонтанки» Георгий
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

«Снос заводской трубы на Архивной вблизи жилых домов в 1:00 ночи. Пострадавшие машины, булыжники в окнах. Взрыв и сильная качка домов-новостроек. Работы и снос проведены без предупреждения и без ограждения территории. Перепуганные жители выходили на улицу», — добавляет читательница Яна.

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Комментарии (6)

Maiok
Запретить строить на пару лет. Пусть научатся деньги считать...
Serg_I
Повторение сноса СКК в миниатюре... А ночью, чтобы фонтанка коптерами не снимала!
262488491
Эти люди из тех которые превращают на улицах деревья в столбы, говоря "это дерево все равно выживет" -а подумать о людях которые годы будут ходить на сонцепеце после такой обрезки отморозкам даже в голову не приходит.
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