На Архивной улице, у дома 11, корпус 1, в Невском районе Петербурга ночью 30 ноября снесли трубу. При её падении обломки разлетелись на десятки метров, достигнув припаркованных машин и самого дома. О происшествии сообщают читатели «Фонтанки» и горожане в соцсетях. По их словам, повреждены как минимум шесть автомобилей.

«Людей не предупредили, ничего не оградили, люди сами просто у охранников территории спрашивали и примерно понимали, что снесут вот-вот, — рассказывает читательница «Фонтанки» Мария. — Она грохнулась, повреждено много машин наших жителей, кому-то булыжник залетел в окно на третий этаж. Повреждена дверь в парадной, люди в в шоке. Дома встряхнуло, мебель дома задрожала». Момент обрушения попал на видео, его публикует «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».