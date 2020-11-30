На Архивной улице, у дома 11, корпус 1, в Невском районе Петербурга ночью 30 ноября снесли трубу. При её падении обломки разлетелись на десятки метров, достигнув припаркованных машин и самого дома. О происшествии сообщают читатели «Фонтанки» и горожане в соцсетях. По их словам, повреждены как минимум шесть автомобилей.
«Людей не предупредили, ничего не оградили, люди сами просто у охранников территории спрашивали и примерно понимали, что снесут вот-вот, — рассказывает читательница «Фонтанки» Мария. — Она грохнулась, повреждено много машин наших жителей, кому-то булыжник залетел в окно на третий этаж. Повреждена дверь в парадной, люди в в шоке. Дома встряхнуло, мебель дома задрожала». Момент обрушения попал на видео, его публикует «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
По словам читателя «Фонтанки» Георгия, при падении «тряхнуло, как при землетрясении», задело 10–15 автомобилей и фасад дома 11, корпус 1, по Архивной, «выбиты окна, вынесло входную дверь в парадную, пострадал паркинг». «Почему снос был ночью и без предупреждения?!» — возмущён Георгий.
«Снос заводской трубы на Архивной вблизи жилых домов в 1:00 ночи. Пострадавшие машины, булыжники в окнах. Взрыв и сильная качка домов-новостроек. Работы и снос проведены без предупреждения и без ограждения территории. Перепуганные жители выходили на улицу», — добавляет читательница Яна.