Трубу на Архивной снесли незаконно. Госстройнадзор Петербурга начал проверку

Демонтажные работы в Невском районе, последствия которых еще долго будут вспоминать местные жители, проводились незаконно. Об этом 30 ноября «Фонтанке» сообщили в Госстройнадзоре Петербурга.
«Демонтажные работы проводились незаконно. Госстройнадзор Петербурга разрешение на строительство не выдавал. Уведомление о сносе объекта застройщик в ведомство не направлял. На основании информации СМИ застройщик вызван в Госстройнадзор для объяснения случившегося и проведения проверки», — говорится в сообщении, которое поступило в редакцию издания.
Ранее о последствиях случившегося в социальной сети рассказали жители Невского района. По их словам, обломки трубы разлетелись на десятки метров, достигнув как минимум десяти припаркованных машин и дома 11 на Архивной улице, в котором выбило дверь одной из парадных, а также стекла в квартирах. Испугавшись грохота, жильцы выбегали на ноябрьский холод. Петербуржцы заявили, что о сносе их никто не предупреждал.
По информации «Фонтанки», демонтажные работы проводила группа компаний «СносСтройИнвест». Издание связалось с их представителями по общему номеру телефона, указанному на сайте, попросив перевести на пресс-службу. «Фонтанке» заявили, что уполномоченные общаться со СМИ сотрудники находятся на совещании, после чего повесили трубку.
Комментарий по ситуации готовит пресс-служба администрации Невского района Петербурга.