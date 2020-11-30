Трубу на Архивной снесли незаконно. Госстройнадзор Петербурга начал проверку

Демонтажные работы в Невском районе, последствия которых еще долго будут вспоминать местные жители, проводились незаконно. Об этом 30 ноября «Фонтанке» сообщили в Госстройнадзоре Петербурга.



«Демонтажные работы проводились незаконно. Госстройнадзор Петербурга разрешение на строительство не выдавал. Уведомление о сносе объекта застройщик в ведомство не направлял. На основании информации СМИ застройщик вызван в Госстройнадзор для объяснения случившегося и проведения проверки», — говорится в сообщении, которое поступило в редакцию издания.

