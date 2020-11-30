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Трубу на Архивной снесли незаконно. Госстройнадзор Петербурга начал проверку

Демонтажные работы в Невском районе, последствия которых еще долго будут вспоминать местные жители, проводились незаконно. Об этом 30 ноября «Фонтанке» сообщили в Госстройнадзоре Петербурга.

«Демонтажные работы проводились незаконно. Госстройнадзор Петербурга разрешение на строительство не выдавал. Уведомление о сносе объекта застройщик в ведомство не направлял. На основании информации СМИ застройщик вызван в Госстройнадзор для объяснения случившегося и проведения проверки», — говорится в сообщении, которое поступило в редакцию издания.

Ранее о последствиях случившегося в социальной сети рассказали жители Невского района. По их словам, обломки трубы разлетелись на десятки метров, достигнув как минимум десяти припаркованных машин и дома 11 на Архивной улице, в котором выбило дверь одной из парадных, а также стекла в квартирах. Испугавшись грохота, жильцы выбегали на ноябрьский холод. Петербуржцы заявили, что о сносе их никто не предупреждал.

По информации «Фонтанки», демонтажные работы проводила группа компаний «СносСтройИнвест». Издание связалось с их представителями по общему номеру телефона, указанному на сайте, попросив перевести на пресс-службу. «Фонтанке» заявили, что уполномоченные общаться со СМИ сотрудники находятся на совещании, после чего повесили трубку.

Комментарий по ситуации готовит пресс-служба администрации Невского района Петербурга.

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Комментарии (9)

GreenGrass
Если СКК можно, почему трубу нельзя...
OldObyvatel
- Что же случилось с трубой?
- Она упала.
"Такое бывает" - как глубокомысленно говорит мой четырехлетний внук, когда сталкивается с редким явлением.
Иногда происшедшее он категорично сваливает на ниндзя: "Это ниндзя!"
p-ro100
"Госстройнадзор Петербурга разрешение на строительство не выдавал."
Так ить, трубу не построили, а снесли!
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