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КГИОП назвал обрушение на заводе «Красный треугольник» преступлением. Заявление направлено в полицию

Обрушение крыши четырехэтажного исторического корпуса № 8 завода «Красный треугольник» в Петербурге прокомментировали в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Ответ от КГИОП на запрос «Фонтанки» поступил в редакцию 27 ноября.

В ведомстве назвали случившееся на территории объекта культурного наследия преступлением, а также заявили, что соответствующее заявление направлено в УМВД России по Адмиралтейскому району Петербурга.

Фото: ..«Красный Треугольник».. |17+| / vk.com

Помимо этого КГИОП отправил письма в ответственные за объект культурного наследия администрацию Адмиралтейского района и комитет имущественных отношений Петербурга. Их суть заключается в том, чтобы на территории «Красного треугольника» незамедлительно были проведены противоаварийные работы, а именно: «закрытие контура здания во избежание попадания осадков в помещения, а также исключение свободного доступа на объект».

В КГИОП также уточнили, что исторический корпус № 8 (всего их 80), в архитектурном облике которого произошли изменения, находится в собственности Северной столицы.

«Фонтанка» обратилась за комментарием по ситуации в пресс-службу администрации Адмиралтейского района. Однако ее представитель Ирина Пяро пожелала общаться с корреспондентом исключительно письменно — посредством официальных запросов. Издание исполнило ее волю и ждет ответа.

Об обрушении крыши на днях сообщили активисты, опубликовав фотографии с места происшествия. По их словам, она обвалилась в том месте, где ранее орудовали мародеры, которые срезали несущие металлические балки. Случившееся также взяла на контроль городская прокуратура.

Фото: ..«Красный Треугольник».. |17+| / vk.com
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

PapaKarlo
На этом историческом Красном Треуг промышляют металломщики... Все разрушено, брошено, никому не нужно... Будто Берлин или Сталинград времен ВОВ.
Sergeika7
"Новости в государстве первым узнаю я. А ужас в том, что вчера ночью я не дождался Вас в своей палатке!"
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