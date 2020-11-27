Обрушение крыши четырехэтажного исторического корпуса № 8 завода «Красный треугольник» в Петербурге прокомментировали в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Ответ от КГИОП на запрос «Фонтанки» поступил в редакцию 27 ноября.

В ведомстве назвали случившееся на территории объекта культурного наследия преступлением, а также заявили, что соответствующее заявление направлено в УМВД России по Адмиралтейскому району Петербурга.



Помимо этого КГИОП отправил письма в ответственные за объект культурного наследия администрацию Адмиралтейского района и комитет имущественных отношений Петербурга. Их суть заключается в том, чтобы на территории «Красного треугольника» незамедлительно были проведены противоаварийные работы, а именно: «закрытие контура здания во избежание попадания осадков в помещения, а также исключение свободного доступа на объект».

