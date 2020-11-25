Спустя полтора года после того, как четырехэтажный исторический корпус № 8 завода «Красный треугольник» в Петербурге из-за мародеров лишился металлоконструкций, поддерживающих крышу, она обвалилась. Об этом 25 ноября сообщили защитники объекта культурного значения в социальной сети «ВКонтакте».

По их информации, лишенная поддержки крыша не выдержала накануне, 24 ноября. В качестве подтверждения своих слов они опубликовали фотографии, свидетельствующие об изменениях в архитектурном облике памятника.

«Таким же образом в 2011-м году рухнула крыша корпуса № 4, где также были срезаны несущие металлоконструкции. Ранее в 2019-м году преступники распилили на металл корпус № 26 — здание частично уничтожено. А в июле 2020-го года преступники срезали на металл несущие балки корпуса № 22 — здание под угрозой обрушения. Это статья 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия. - Прим. Ред.)», — отметили защитники.

«Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу КГИОП Петербурга. Однако получить оперативный комментарий по ситуации не вышло.

Комплекс товарищества Российско-американской резиновой мануфактуры «Треугольник» (завод «Красный треугольник») на набережной Обводного канала, 134 – 138, – выявленный объект культурного наследия. В охранный реестр, в том числе, были включены три водонапорных бака. Два бака вместе с металлической лестницей украли в 2017-м году, а затем дорезали и единственный уцелевший.

Помимо мародеров, памятник привлекает блогеров, которые проникают на его территорию ради красивого селфи, любителей высоты и экстрима — хайлайнеров и уличных художников, которые хотят оставить на фасадах завода свои граффити. Однако практически во всех случаях их забирает оттуда машина скорой помощи. Нередко к памятнику выезжают и пожарные.