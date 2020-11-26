FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: 0
75.47р89.89р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
3
Печать

К обвалившейся крыше на «Красном треугольнике» приехали спасатели. Развалом после «распила» заинтересовалась прокуратура

Прокуратура начала проверку после того, как на территории завода «Красный треугольник» в Петербурге рухнула крыша исторического здания. Об этом в ведомстве сообщили 26 ноября.

«Прокуратура даст оценку действиям собственника на предмет соблюдения требований федерального законодательства об охране объектов культурного наследия и обеспечении сохранности государственного имущества», — говорится в релизе надзорного органа.

Изменениями в архитектурном облике памятника занимается сегодня также городское ГУ МЧС. Расчёты выехали на Обводный канал, 134, по заявке об обвалившейся кровле четвёртого этажа и обрушении внешней несущей стены здания.

Обвалившуюся крышу корпуса № 8 накануне показали защитники памятника в социальной сети «ВКонтакте». Они напомнили о «распиле» — полтора года назад мародёры резали несущие металлические балки — и уточнили, что крыша не выдержала 24 ноября. В чрезвычайное ведомство последние два дня заявок не поступало.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Уважаемые Россияне, как бы для нас всех и не противно звучало, но я выскажусь «МЫ САМИ ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ», да я не спорю, когда был СССР, было уж очень строго по отношению к людям, да и сейчас не лучше, не важно какого Вы партийного обозначения (коммунисты, либералы, демократы), это не играет роль в создание здравого смысла и правильного воспитания детей и расстановки приоритетов. У нас разрушено само САМОСОЗНАНИЕ, мы забыли, что МЫ люди и патриотизм - это не слова «Я за Родину умру», а это значит что спасибо родная ПЛАНЕТА, за то, что ты жизнь нам дала, спасибо земелька ты сырая, что кормишь семью ты мою, спасибо деревья столетние, что даете вы нам кислород и спасибо народу ЕДИНОМУ, который живет и живет..... Так вот, «распил» и «развал» это явно не аллегория, ничего художественного здесь нет, просто в какой то момент мы потеряли точку «Правильности», загляните в себя уважаемые, закройте глаза, расслабьтесь и вы поймете по правильному ли пути идете ВЫ, наши дети и все государство в целом.
Василий Марущак
Очень аллегорично для всей россии: -Развал после распила.
Эрик Дрейван
До этих придурков не доходит что это было уникальное предприятие которое век кормило кучу людей.Галоши.сапоги.резинотехнические изделия.рукова.шланги.игрушки.шины...После войны с областной пропиской на работу брали только на "Треугольник" и "Скороход".Вся земля пропитана сажей.потом и кровью.Сволочи кто это допустил.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний