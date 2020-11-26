К обвалившейся крыше на «Красном треугольнике» приехали спасатели. Развалом после «распила» заинтересовалась прокуратура

Прокуратура начала проверку после того, как на территории завода «Красный треугольник» в Петербурге рухнула крыша исторического здания. Об этом в ведомстве сообщили 26 ноября.



«Прокуратура даст оценку действиям собственника на предмет соблюдения требований федерального законодательства об охране объектов культурного наследия и обеспечении сохранности государственного имущества», — говорится в релизе надзорного органа.



Изменениями в архитектурном облике памятника занимается сегодня также городское ГУ МЧС. Расчёты выехали на Обводный канал, 134, по заявке об обвалившейся кровле четвёртого этажа и обрушении внешней несущей стены здания.

