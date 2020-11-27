Трубоукладчик «Северного потока — 2» вернули из Германии в Россию

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое, как предполагалось, может достроить газопровод «Северный поток — 2», вышло из порта Мукран в Германии, где было швартовано в последний месяц, и взяло курс на Калининград.



Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала отслеживания судов MarineTraffic, «Академик Черский» вышел из Мукран вечером 26 ноября, а прибыть в Калининград должен 28 ноября. У порта Мукран продолжают стоять на якоре российское судно снабжения «Умка», доставляющее трубы с берега, и российское судно многоцелевого назначения «Финвал».

