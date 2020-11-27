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Трубоукладчик «Северного потока — 2» вернули из Германии в Россию

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое, как предполагалось, может достроить газопровод «Северный поток — 2», вышло из порта Мукран в Германии, где было швартовано в последний месяц, и взяло курс на Калининград.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала отслеживания судов MarineTraffic, «Академик Черский» вышел из Мукран вечером 26 ноября, а прибыть в Калининград должен 28 ноября. У порта Мукран продолжают стоять на якоре российское судно снабжения «Умка», доставляющее трубы с берега, и российское судно многоцелевого назначения «Финвал».

«Артемис Оффшор» и «Остап Шеремета» вернулись в Россию ранее в ноябре, добавляет РИА Новости.

«Академик Черский», «Умка» и «Финвал» в конце октября отошли от берегов Калининградской области и направились в порт Мукран, где хранятся трубы для «Северного потока — 2». В течение последнего месяца три судна находились в порту Мукран, где располагается логистический терминал проекта строительства «Северного потока — 2» и склад труб будущего газопровода.

Газопровод «Северный поток-2» создан для транспортировки газа из России в Германию через морские районы Финляндии, Швеции, Дании. Власти всех этих стран выдали разрешения на реализацию проекта. 1 октября Дания разрешила эксплуатацию сооружения на континентальном шельфе.

США выступают против проекта, так как рассчитывают продвигать в Европе свой сжиженный природный газ. В октябре Вашингтон расширил санкции в отношении «Северного потока — 2», распространив их на компании, которые предоставляют услуги судам, занимающимся укладкой газопровода. На прошлой неделе немецкое агентство DPA сообщило, что американские власти связываются с европейскими компаниями, участвующими в проекте, и предупреждают их об угрозе санкций.

В октябре Восточный комитет немецкой экономики выразил обеспокоенность по поводу планов введения США новых экстерриториальных санкций против «Северного потока — 2» и призвал отказаться от этих намерений. В середине ноября правительство Германии вновь обозначило перед США свою позицию о том, что экстерриториальные санкции против проекта неприемлемы. В Берлине также заявили, что будут координировать дальнейшие действия с европейскими партнерами, Европейской комиссией и компаниями, участвующими в строительстве газопровода.

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Комментарии (16)

260818321
Очередной прорыв вовика
Cashmare
о чем новость-то? стояло три корабля, один поплыл в соседний порт, два продолжают стоять. прям сенсация
AL12
Ах как жаль! Кто будет кормить пять (но это не точно, точнее не окончательно) детей Путина?
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