Трубоукладчик «Северного потока — 2» вернули из Германии в Россию

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое, как предполагалось, может достроить газопровод «Северный поток — 2», вышло из порта Мукран в Германии, где было швартовано в последний месяц, и взяло курс на Калининград.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала отслеживания судов MarineTraffic, «Академик Черский» вышел из Мукран вечером 26 ноября, а прибыть в Калининград должен 28 ноября. У порта Мукран продолжают стоять на якоре российское судно снабжения «Умка», доставляющее трубы с берега, и российское судно многоцелевого назначения «Финвал».
«Артемис Оффшор» и «Остап Шеремета» вернулись в Россию ранее в ноябре, добавляет РИА Новости.
«Академик Черский», «Умка» и «Финвал» в конце октября отошли от берегов Калининградской области и направились в порт Мукран, где хранятся трубы для «Северного потока — 2». В течение последнего месяца три судна находились в порту Мукран, где располагается логистический терминал проекта строительства «Северного потока — 2» и склад труб будущего газопровода.