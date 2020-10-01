Дания разрешила Nord Stream 2 эксплуатацию «Северного потока»

Датское энергетическое агентство (DEA) выдало разрешение на эксплуатацию «Северного потока — 2» на континентальном шельфе. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба DEA.



В сообщении агентства сказано, что компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на нескольких условиях, с учетом ее обязательств по разрешению на строительство от 30 октября 2019 года, поскольку они еще не были выполнены.

«Ввод в эксплуатацию может быть осуществлен только в случае, если хотя бы один из трубопроводов был испытан, верифицирован, и при соблюдении соответствующих условий, изложенных в разрешении на строительство и разрешении на эксплуатацию», — сказано на сайте DEA.