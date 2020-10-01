Дания разрешила Nord Stream 2 эксплуатацию «Северного потока»

Датское энергетическое агентство (DEA) выдало разрешение на эксплуатацию «Северного потока — 2» на континентальном шельфе. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба DEA.
В сообщении агентства сказано, что компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на нескольких условиях, с учетом ее обязательств по разрешению на строительство от 30 октября 2019 года, поскольку они еще не были выполнены.
«Ввод в эксплуатацию может быть осуществлен только в случае, если хотя бы один из трубопроводов был испытан, верифицирован, и при соблюдении соответствующих условий, изложенных в разрешении на строительство и разрешении на эксплуатацию», — сказано на сайте DEA.
Газопровод «Северный поток 2» создан для транспортировки газа из России в Германию через морские районы Финляндии, Швеции, Дании. Власти всех этих страны выдали разрешения на реализацию проекта.
21 декабря 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, предусматривающий введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Незадолго до подписания документа швейцарская компания Allseas, занимающаяся укладкой труб для газопровода «Северный поток-2» приостановила все работы из-за угрозы санкций, ожидая разъяснений от американских властей.
27 декабря министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что газопровод «Северный поток-2» будет запущен до конца 2020 года. Однако после отравления оппозиционера Алексея Навального, в анализах которого немецкие и французские врачи нашли следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок», в мире заговорили о новых санкциях в отношении «Северного потока-2». В частности, Евросоюз предложил заблокировать проект и заморозить активы героев расследований Навального, а сейм Литвы призвал остановить прокладку газопровода. Россия заверила ЕС, что в случае продолжения «конфронтационной линии» может принять ответные шаги.