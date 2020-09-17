Европарламент требует заблокировать «Северный поток — 2», заморозить активы героев расследований Навального и добиться отмены конституционных поправок

Европарламент считает необходимым заблокировать проект «Северный поток — 2» и ввести против России действенные санкции. Институтам Евросоюза предлагается принять «стратегию демократизации» России, начать переустройство и потребовать от страны отмены «незаконно принятых» летом поправок к Конституции.

Резолюцию по отравлению политика Алексея Навального принял 17 сентября Европарламент. Расследование хотят сделать международным, в России начать переустройство и заморозить европейские активы всех, о ком в своих расследованиях говорил оппозиционер.

«Европарламент призывает Совет ЕС принять стратегию поддержки российских диссидентов, неправительственных организаций, независимых СМИ, полномасштабного использования механизмов защиты прав человека и создания Российского университета в изгнании в одной из стран ЕС. Европарламент призывает <...> разработать широкий набор стимулов, чтобы усиливать движение в России к свободе и демократии», — говорится в резолюции.

Что касается самого Навального, то предлагается ввести санкции в адрес тех, о ком он говорил в своих многочисленных расследованиях, а к делу о его отравлении привлечь ООН, ЕС, ОЗХО и другие структуры.

На пленарном заседании в Брюсселе за резолюцию проголосовали 532 евродепутата, 84 были против, 72 воздержались.