Европарламент требует заблокировать «Северный поток — 2», заморозить активы героев расследований Навального и добиться отмены конституционных поправок
Резолюцию по отравлению политика Алексея Навального принял 17 сентября Европарламент. Расследование хотят сделать международным, в России начать переустройство и заморозить европейские активы всех, о ком в своих расследованиях говорил оппозиционер.
Европарламент считает необходимым заблокировать проект «Северный поток — 2» и ввести против России действенные санкции. Институтам Евросоюза предлагается принять «стратегию демократизации» России, начать переустройство и потребовать от страны отмены «незаконно принятых» летом поправок к Конституции.
«Европарламент призывает Совет ЕС принять стратегию поддержки российских диссидентов, неправительственных организаций, независимых СМИ, полномасштабного использования механизмов защиты прав человека и создания Российского университета в изгнании в одной из стран ЕС. Европарламент призывает <...> разработать широкий набор стимулов, чтобы усиливать движение в России к свободе и демократии», — говорится в резолюции.
Что касается самого Навального, то предлагается ввести санкции в адрес тех, о ком он говорил в своих многочисленных расследованиях, а к делу о его отравлении привлечь ООН, ЕС, ОЗХО и другие структуры.
На пленарном заседании в Брюсселе за резолюцию проголосовали 532 евродепутата, 84 были против, 72 воздержались.
Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. 22 августа его супруге удалось добиться отправки Навального на лечение в Германию. Чуть позже немецкие врачи вывели оппозиционера из комы. Лаборатория бундесвера в Германии первой нашла в организме политика следы яда из группы «Новичок». После этого свои тесты провели специалисты Швеции и Франции и подтвердили выводы немцев. 17 сентября стало известно, что сторонники политика в присутствии адвоката забрали вещи Навального из номера отеля в Томске, среди них была бутылка с водой, на которую, как сообщили оппозиционеры, и был нанесен яд.