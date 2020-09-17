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17.09.2020 14:12
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Европарламент требует заблокировать «Северный поток — 2», заморозить активы героев расследований Навального и добиться отмены конституционных поправок

Резолюцию по отравлению политика Алексея Навального принял 17 сентября Европарламент. Расследование хотят сделать международным, в России начать переустройство и заморозить европейские активы всех, о ком в своих расследованиях говорил оппозиционер.

Европарламент считает необходимым заблокировать проект «Северный поток — 2» и ввести против России действенные санкции. Институтам Евросоюза предлагается принять «стратегию демократизации» России, начать переустройство и потребовать от страны отмены «незаконно принятых» летом поправок к Конституции.

«Европарламент призывает Совет ЕС принять стратегию поддержки российских диссидентов, неправительственных организаций, независимых СМИ, полномасштабного использования механизмов защиты прав человека и создания Российского университета в изгнании в одной из стран ЕС. Европарламент призывает <...> разработать широкий набор стимулов, чтобы усиливать движение в России к свободе и демократии», — говорится в резолюции.

Что касается самого Навального, то предлагается ввести санкции в адрес тех, о ком он говорил в своих многочисленных расследованиях, а к делу о его отравлении привлечь ООН, ЕС, ОЗХО и другие структуры.

На пленарном заседании в Брюсселе за резолюцию проголосовали 532 евродепутата, 84 были против, 72 воздержались.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. 22 августа его супруге удалось добиться отправки Навального на лечение в Германию. Чуть позже немецкие врачи вывели оппозиционера из комы. Лаборатория бундесвера в Германии первой нашла в организме политика следы яда из группы «Новичок». После этого свои тесты провели специалисты Швеции и Франции и подтвердили выводы немцев. 17 сентября стало известно, что сторонники политика в присутствии адвоката забрали вещи Навального из номера отеля в Томске, среди них была бутылка с водой, на которую, как сообщили оппозиционеры, и был нанесен яд.

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Комментарии (59)

baddancer
Пока ливийские гастрабайтеры насилуют в подворотнях белокурых еврошкольниц, а анархисты гоняют по улицам Берлина и Парижа нежных трансгендерных европолицейских, Европарламент занят важным делом.
SERGEY111
Вот это уже совсем не скучно . Решили взяться по крупному и по серьезному . Интересно чем же ответит российское руководство - как обычно прямолинейно головами "избирателей " или все таки хватит ума на нелинейные ходы пока не поздно ещё ?
kukuruzza
Хороший способ залатать дырки в евросоюзной казне—одна маленькая ,быстренько сляпанная «операция» «бутылочка» —и враг раком,и поплнение в казне...И,хотите сказать,что русским верхушкам оно надо было?..
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