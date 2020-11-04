Флот, который достроит «Северный поток — 2», ждет пополнение. Ещё два судна движутся в немецкий Мукран

«Портом назначение судна «Остап Шеремета», которое входит в состав ООО «Газпром флот», официально обозначен немецкий порт Мукран. В этот же порт идет и многофункциональное судно «Артемис Оффшор», оборудованное вертолетной площадкой и принадлежащее Морской спасательной службе Минтранса РФ», — рассказал источник.

Из Калининграда к берегам ФРГ 4 ноября отправились судно снабжения «Остап Шеремета» и специальное судно «Артемис Оффшор», об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в морской отрасли региона.

По его словам, в порт Мукран суда должны прибыть 5 ноября, там уже находятся российские суда, которые будут достраивать газопровод «Северный поток — 2». Это трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский», а также специальные суда «Умка» и «Финвал».

Судно «Остап Шеремета», построенное и сданное заказчику в начале этого года, перешло в калининградский с Дальнего Востока этим летом. Там же пока находится и другое судно снабжения «Иван Сидоренко», которое также может быть задействовано в строительстве «Северного потока — 2». Также с Дальнего Востока пришло некоторое время назад на Балтику и многофункциональное судно «Артемис Оффшор».

В порту Мукран находится логистический терминал проекта строительства «Северного потока — 2». Там же находится склад труб будущего газопровода.

Достройку газопровода попытались сорвать власти США, несколько раз вводя экономические санкции против иностранных строителей сырьевой магистрали, компаний и обслуживающих их. Последние ограничения были введены 20 октября, они будут применяться к фирмам, предоставляющим услуги, объекты или финансирование для «модернизации или установки оборудования» для судов, которые будут работать над созданием «Северного потока — 2».