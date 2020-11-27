Росавиация усомнилась в профпригодности руководства «Победы» после расследования полета в поддержку Дзюбы

Авиационный инцидент с самолетом «Победы», который во время выполнения рейса из Москвы в Екатеринбург отклонился от заданной траектории полета в поддержку футболиста петербургского футбольного клуба «Зенит» Артема Дзюбы, произошел из-за решения экипажа, но виновато руководство авиакомпании. Об этом говорится в отчете Росавиации, подлинность которого источник подтвердил РБК.

«Причиной авиационного инцидента явилось принятие экипажем решения об отступлении от утвержденного плана полета для выполнения самовольных, не требуемых для проверки навигационной системы (как было сообщено органам ОВД) маневрирований в горизонтальной плоскости при выполнении 11.11.2020 регулярного полета с 102 пассажирами на борту», — говорится в отчете.

Как следует из документа, действия пилотов могли повлиять на безопасность полета. Росавиция видит виновником случившегося руководство авиакомпании «Победа», так как оно не следовало политике в области обеспечения безопасности полетов, считают в ведомстве. Помимо этого, в ходе расследования было установлено, что накануне авиационного инцидента экипаж самолета выполнял рейс в Петербург, в рамках которого также запрашивал разрешение на включение в план участка внетрассового полета «траектории, схожей с траекторией полета, выполненного 11.11.2020». Якобы, для тренировки по сливу топлива. Однако диспетчеры ответили отказом. В отчете также говорится, что воздушное судно, в принципе, не было оборудовано системой слива топлива. По итогам комиссия посоветовала «Аэрофлоту» «рассмотреть вопрос о соответствии руководства ООО «Авиакомпания «Победа» занимаемой должности». Кроме того, она рекомендовала направить отчет в правоохранительные и надзорные органы «для применения мер воздействия в отношении персонала» «Победы». Отчет утвердил первый замминистра транспорта Александр Нерадько.