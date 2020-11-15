Росавиация проверит «Победу» из-за траектории полета в поддержку Дзюбы
Росавиация начала проверку инцидента с самолетом авиакомпании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот»), который при выполнении рейса из Москвы в Екатеринбург в среду, 11 ноября, осуществил виражи в воздушном пространстве Башкирии — над Нефтекамском. В траектории разглядели неприличное.
Проверку этого инцидента РБК 15 ноября подтвердил источник в Росавиации. Представители «Победы» и агентства отказались от комментариев.
Экипаж «Победы» 11 ноября запросил разрешение на выполнение виражей из-за «необходимости проверки радионавигационных средств», следует из донесения Росавиации. Согласно документу, маневры не были предусмотрены планом полета и разрешением на использование воздушного пространства. Получил ли капитан самолета согласие диспетчеров на такие маневры, в материалах ведомства не говорится. Но в итоге самолет прибыл в екатеринбургский аэропорт Кольцово с 20-минутной задержкой.
Несколько дней назад в Сеть было слито интимное видео с телефона Артемы Дзюбы. Главный тренер сборной России на следующее утро заявил, что игрока не вызовут на сборы национальной команды, объяснив это тем, что он «побудет дома, чтобы прийти в себя». При этом футболист остался в стартовом составе «Зенита», но без капитанской повязки. Игрока поддержали не только пилоты «Победы», но и многие знаменитости.
«Фонтанке» стали известны обстоятельства появления видео с участием российского форварда. Незадолго до скандала он был поставлен перед выбором — компромат оценили в 5 миллионов долларов.