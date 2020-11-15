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15.11.2020 10:49
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Росавиация проверит «Победу» из-за траектории полета в поддержку Дзюбы

Росавиация начала проверку инцидента с самолетом авиакомпании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот»), который при выполнении рейса из Москвы в Екатеринбург в среду, 11 ноября, осуществил виражи в воздушном пространстве Башкирии — над Нефтекамском. В траектории разглядели неприличное.

Проверку этого инцидента РБК 15 ноября подтвердил источник в Росавиации. Представители «Победы» и агентства отказались от комментариев.

Экипаж «Победы» 11 ноября запросил разрешение на выполнение виражей из-за «необходимости проверки радионавигационных средств», следует из донесения Росавиации. Согласно документу, маневры не были предусмотрены планом полета и разрешением на использование воздушного пространства. Получил ли капитан самолета согласие диспетчеров на такие маневры, в материалах ведомства не говорится. Но в итоге самолет прибыл в екатеринбургский аэропорт Кольцово с 20-минутной задержкой.

Несколько дней назад в Сеть было слито интимное видео с телефона Артемы Дзюбы. Главный тренер сборной России на следующее утро заявил, что игрока не вызовут на сборы национальной команды, объяснив это тем, что он «побудет дома, чтобы прийти в себя». При этом футболист остался в стартовом составе «Зенита», но без капитанской повязки. Игрока поддержали не только пилоты «Победы», но и многие знаменитости.

«Фонтанке» стали известны обстоятельства появления видео с участием российского форварда. Незадолго до скандала он был поставлен перед выбором — компромат оценили в 5 миллионов долларов.

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Комментарии (3)

shushu
Бред какой-то, Росавиации явно заняться нечем в связи с сокращением полетов
DMITRII78
Он же сказал, что навигацию надо проверить!
Mimic
«В ноябре месяце 1937 года в Москве, в значительном количестве школ среди пионеров распространились слухи, что на пионерских галстуках, якобы, выткана фашистская свастика, а на зажимах к пионерским галстукам имеются инициалы «Т» и «З», что означает «Троцкий» и «Зиновьев». Это послужило причиной к тому, что пионеры в массовом порядке начали снимать пионерские галстуки и зажимы. Такие же факты снятия пионерских галстуков и зажимов к ним отмечены в Ленинграде, в пионерлагере «Артек», а также во многих городских и сельских школах Крыма. Произведенной проверкой установлено, что ни на пионерских галстуках, ни на зажимах к ним нет ни знаков фашистской свастики, ни указанных инициалов»
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