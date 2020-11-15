Росавиация проверит «Победу» из-за траектории полета в поддержку Дзюбы

Росавиация начала проверку инцидента с самолетом авиакомпании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот»), который при выполнении рейса из Москвы в Екатеринбург в среду, 11 ноября, осуществил виражи в воздушном пространстве Башкирии — над Нефтекамском. В траектории разглядели неприличное.



Проверку этого инцидента РБК 15 ноября подтвердил источник в Росавиации. Представители «Победы» и агентства отказались от комментариев.



Экипаж «Победы» 11 ноября запросил разрешение на выполнение виражей из-за «необходимости проверки радионавигационных средств», следует из донесения Росавиации. Согласно документу, маневры не были предусмотрены планом полета и разрешением на использование воздушного пространства. Получил ли капитан самолета согласие диспетчеров на такие маневры, в материалах ведомства не говорится. Но в итоге самолет прибыл в екатеринбургский аэропорт Кольцово с 20-минутной задержкой.

