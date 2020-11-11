Трек самолета DP407, который летел из Москвы в Екатеринбург 11 ноября, запечатлен на сервисе Flightradar. Неподалеку от пункта назначения он начал разворот, в итоге начертив виртуальную, но вполне ясную картинку.

Самолет авиакомпании «Победа» на подлете к аэропорту Кольцово скоротал время в зоне ожидания, наматывая нестандартные круги. Пилоты показали свое отношение к травле футболиста петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.

«Мы не знаем, что именно могло померещиться в траектории полета нашего самолета, но возможно, что капитаны «Победы» так выразили поддержку капитану сборной Артему Дзюбе и показали свое отношение к его травле», — сообщил представитель авиакомпании.

Известно, что борт находился в зоне ожидания, на художества у пилота, судя по данным Flightradar, ушло полчаса. Приблизительно можно подсчитать потраченное на творчество — исходя из характеристик Boeing 737, за указанное время самолет расходует около 1300 кг топлива. По данным Росавиации, средняя цена авиа-ГСМ за тонну в октябре 2020 года составила почти 47 тысяч рублей, то есть небесная поддержка Дзюбы обошлась примерно в 60 тысяч.



Самолет «Победы» сел в Кольцово с 20-минутным опозданием от расписания, следует из онлайн-табло аэропорта.



Несколько дней назад в Сеть было слито интимное видео с телефона Артемы Дзюбы. Главный тренер сборной России на следующее утро заявил, что игрока не вызовут на сборы национальной команды, объяснив это тем, что он «побудет дома, чтобы прийти в себя». При этом футболист остался в стартовом составе «Зенита», но без капитанской повязки. Игрока поддержали не только пилоты «Победы», но и многие знаменитости.