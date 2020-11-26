Петербургские чиновники остаются на Новый год с нами. Беглов не рекомендовал им выезжать из СЗФО до 15 января

Чиновники Смольного, а также сотрудники районных администраций получили рекомендации от руководства не покидать Северо-Западный федеральный округ до 15 января. Это подтвердили 26 ноября несколько источников «Фонтанки» в комитетах и районах.



Способ донесения информации, судя по свидетельствам собеседников, варьировался: от рассылки СМС-сообщений до разговоров с кадровыми службами. Во всех случаях фигурирует ссылка на устное поручение губернатора Санкт-Петербурга.



Напомним, в начале сентября вице-губернатор Валерий Пикалев направил чиновникам Смольного письмо, в котором напомнил им о необходимости носить средства индивидуальной защиты в течение дня.

