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Петербургские чиновники остаются на Новый год с нами. Беглов не рекомендовал им выезжать из СЗФО до 15 января

Чиновники Смольного, а также сотрудники районных администраций получили рекомендации от руководства не покидать Северо-Западный федеральный округ до 15 января. Это подтвердили 26 ноября несколько источников «Фонтанки» в комитетах и районах.

Способ донесения информации, судя по свидетельствам собеседников, варьировался: от рассылки СМС-сообщений до разговоров с кадровыми службами. Во всех случаях фигурирует ссылка на устное поручение губернатора Санкт-Петербурга.

Напомним, в начале сентября вице-губернатор Валерий Пикалев направил чиновникам Смольного письмо, в котором напомнил им о необходимости носить средства индивидуальной защиты в течение дня.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, где можно встретить Новый год, не выезжая из СЗФО, даже в условиях заполненных турбаз и коттеджей и запрета на ночную работу общепита. Как выясняется теперь, эти рекомендации могут пригодиться и городским чиновникам.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

Danik
Уедешь к себе домой в испанию-италию, а вдруг перекроют путь обратно. Вот лишишься теплого места. Наши вахтовики так не хотят. С другой стороны домой к семьям ой как хочется!
Владислав М
А что чиновники уже не люди и не могут поехать куда-то на праздники по своим делам или на отдых? Почему они должны выполнять какие-то хотелки Беглова?
Vahmistroff
Эти граждане согласны на унижения... Наверно, они считают, что есть ради чего...
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