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10.09.2020 15:00
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Смольный не хочет попасть под вторую волну. Чиновникам снова предписали носить маски и респираторы

Фото: пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга

Чиновников в Петербурге снова обязали носить маски

Чиновникам Смольного напомнили о том, что они должны в течение дня носить средства индивидуальной защиты. Проследить за этим должны руководители.

По данным «Фонтанки», письмо за подписью вице-губернатора Валерия Пикалева 10 сентября ушло по внутренней рассылке Смольного. В нем чиновник ссылается на 121-е постановление правительства и обращается к коллегам: «обязать государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга всех курируемых Вами исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, подведомственных учреждений и структурных подразделений использовать в течение рабочего дня средства индивидуальной защиты (защитные маски, респираторы), а также обеспечить проведение регулярных «фильтров» при входе в организацию с обязательной термометрией у сотрудников и использованием всех входов в здание, чтобы не допустить скопление людей». О принятых мерах надо доложить до 11 сентября.

О введении масочного режима в Смольном «Фонтанка» сообщала в конце апреля, требование касалось именно резиденции администрации губернатора и правительства. «В соответствии с постановлением № 121... государственным служащим, как и остальным жителям города, рекомендовано носить маски», — отмечали в пресс-службе. Впоследствии рекомендация в масштабах города временно превратилась в правило, даже для открытых общественных мест. В нынешней редакции постановление обязывает граждан использовать средства индивидуальной защиты в помещениях организаций, «в том числе объектов торговли и бытового обслуживания, вокзалов, аэропорта, станций общественного транспорта, а также во всех видах транспорта общего пользования, в том числе такси, на остановках общественного транспорта».

Фото: пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Sibir_5e4d67bbb7aea
Смольный - это объект торговли? :)
eje
Сезон гастролей его только начался после летнего отдыха...
260569221
Когда же закончится весь этот цирк..
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