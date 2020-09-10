Чиновникам Смольного напомнили о том, что они должны в течение дня носить средства индивидуальной защиты. Проследить за этим должны руководители.



По данным «Фонтанки», письмо за подписью вице-губернатора Валерия Пикалева 10 сентября ушло по внутренней рассылке Смольного. В нем чиновник ссылается на 121-е постановление правительства и обращается к коллегам: «обязать государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга всех курируемых Вами исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, подведомственных учреждений и структурных подразделений использовать в течение рабочего дня средства индивидуальной защиты (защитные маски, респираторы), а также обеспечить проведение регулярных «фильтров» при входе в организацию с обязательной термометрией у сотрудников и использованием всех входов в здание, чтобы не допустить скопление людей». О принятых мерах надо доложить до 11 сентября.