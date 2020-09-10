Смольный не хочет попасть под вторую волну. Чиновникам снова предписали носить маски и респираторы
Чиновников в Петербурге снова обязали носить маски
Чиновникам Смольного напомнили о том, что они должны в течение дня носить средства индивидуальной защиты. Проследить за этим должны руководители.
По данным «Фонтанки», письмо за подписью вице-губернатора Валерия Пикалева 10 сентября ушло по внутренней рассылке Смольного. В нем чиновник ссылается на 121-е постановление правительства и обращается к коллегам: «обязать государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга всех курируемых Вами исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, подведомственных учреждений и структурных подразделений использовать в течение рабочего дня средства индивидуальной защиты (защитные маски, респираторы), а также обеспечить проведение регулярных «фильтров» при входе в организацию с обязательной термометрией у сотрудников и использованием всех входов в здание, чтобы не допустить скопление людей». О принятых мерах надо доложить до 11 сентября.
О введении масочного режима в Смольном «Фонтанка» сообщала в конце апреля, требование касалось именно резиденции администрации губернатора и правительства. «В соответствии с постановлением № 121... государственным служащим, как и остальным жителям города, рекомендовано носить маски», — отмечали в пресс-службе. Впоследствии рекомендация в масштабах города временно превратилась в правило, даже для открытых общественных мест. В нынешней редакции постановление обязывает граждан использовать средства индивидуальной защиты в помещениях организаций, «в том числе объектов торговли и бытового обслуживания, вокзалов, аэропорта, станций общественного транспорта, а также во всех видах транспорта общего пользования, в том числе такси, на остановках общественного транспорта».