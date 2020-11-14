Новогодние места на турбазах заканчиваются, а куранты слушать будут только в тех ресторанах, где не боятся Роспотребнадзора. Из альтернативных развлечений лишь Zoom-вечеринки и дистанционные оргии — и то, если повезет.

«Сдастся всё, от сарая до дворца». Петербуржцы набиваются в коттеджи и на турбазы, чтобы Новый год в полночь не превратился в тыкву

В условиях приоткрытых на щелку границ и бушующего коронавируса петербуржцы и гости из других регионов заняли большинство загородных коттеджей на Новый год раньше обычного, сэкономив 20–30 % стоимости проживания. Как итог, найти сейчас свободный домик на праздники — большая удача. Горожанам, которые точно не собираются проводить Новый год дома, стоит поторопиться и быть готовыми отдать за одну ночь от 50 до 130 тыс. рублей.

Более бюджетный вариант — праздничное гуляние в ресторане — оказался под запретом властей, но самых отчаянных это не останавливает. Они лишь просят перезвонить через пару-тройку дней, когда уточнят программу. Судя по тому, что кинотеатры, квесты и другие развлекательные центры работать в ночь не планируют, большинству петербуржцев этот Новый год придется встречать дома или на улице.



«Сдастся всё: от сарая до дворца»

Базы отдыха и коттеджные поселки в этом году закрывают все новогодние брони раньше обычного. Зарезервировать сейчас домик на новогодние праздники еще можно, но сложно, по ценам на 20 % выше летних.

По данным исследования «Авито Недвижимость», самыми популярными направлениями у петербуржцев для празднования Нового года в России являются Ленобласть, Москва и Краснодарский край. По запросу на отдых в Ленинградской области с 30 декабря по 2 января условной семье из двух взрослых и ребенка booking.com выдает 204 варианта. «На нашем сайте недоступно 76 % вариантов жилья по этому направлению на выбранные вами даты», — предупреждает сервис.

В Москве с 30 декабря по 2 января сервис находит 1712 вариантов с учетом отелей, апартаментов, хостелов и других видов проживания, в Подмосковье — 989, в Краснодарском крае — 4 425 вариантов. По количеству предложений, конечно, всех бьет Турция — там для гостей доступны 4986 мест для отдыха на выбранные даты.

Если все предложения в Ленобласти отсортировать, отрезать отели и мотели и оставить только загородные дома, виллы и коттеджи, количество предложений сократится до 38 штук. Большинство вариантов приходятся на базы отдыха, в которых стоимость одной ночи составляет от 18 тыс. рублей, но пока есть более бюджетные предложения. Например, на базе отдыха в Громово все три ночи стоят 21,3 тыс. рублей, но объявление сопровождается надписью тревожного красного цвета: «На нашем сайте остался всего один такой номер».



Много где уже полностью закрыта бронь на 31 декабря и 1 января. На одном из сайтов это произошло на глазах корреспондента «Фонтанки». Например, на базе отдыха «Окунево» на берегу Финского залива на Приморском шоссе заселиться в свободный трехместный домик удастся только со 2 января, в клубном поселке «Царство-Королевство» в Рощино — с 3 января. В расположенной в Лосево «Жемчужине» все коттеджи забронированы до 3 января, а таунхаусы — до 7–8 января. До 8 января заняты все коттеджи на базе отдыха «Илоранта» под Выборгом. Заселиться раньше получится, только если кто-нибудь снимет бронь.

На Новый год владельцы турбаз и отельеры традиционно фиксируют высокий спрос, но в этом году туристы активизировались раньше обычного и быстрее расхватали все объекты. «Я даже сам удивился, у нас с начала осени уже на сам Новый год практически все уже было забронировано. На каникулы оставалось, но это тоже все закончилось быстро», — вспоминает совладелец «Илоранты» Георгий Богачев. По его оценке, разница между летними и сегодняшними ценами на новогодний отдых составляет 20–30 % , поэтому тот, кто озаботился бронированием раньше других, уже выиграл.



«Как только мы открыли продажи в октябре, практически 80 % в течение трех дней было зарезервировано», — говорит совладелец горнолыжного клуба «Любогорье», экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев.

Любителей загородного отдыха, которых не испугать десятками тысяч рублей за ночь, успокоим — в области есть еще свободные коттеджи, где за эти деньги можно с семьей отпраздновать Новый год и провести первые январские дни, но чаще всего это последний или предпоследний вариант. «15 тысяч за сутки — это самый простой вариант. Могу предложить еще номера в отелях или апартаменты», — сообщил администратор базы «Мичуринский дворик», расположенной в одноименном поселке. Насколько цены в праздничные дни отличаются от обычных, можно увидеть на примере коттеджей «Сова» в Ломоносовском районе. «Сейчас у нас стоимость в будние дни — 5 тыс. рублей, в выходные — 7 тыс. рублей. В новогоднюю ночь за двое суток с 31-го по 2-е будет 50 тыс. рублей, со второго числа стоимость будет у маленьких коттеджей 12 тыс. рублей», — сказал представитель турбазы.



В некоторых местах невостребованными остались только самые дорогие варианты — от 125 тыс. рублей за ночь, но и на такие, скорее всего, найдется арендатор. «Я думаю, в этом году сдастся вообще всё, что есть: от сарая до дворца, потому что людям ехать некуда. Скорее всего, закроют рестораны, как в Москве уже сделали. Короче говоря, жуть», — говорит Богачев.

«У нас где-то в осенние месяцы уже бронируется Новый год и бронируется обычно всё. Но, возможно, в этом году идет еще бронирование более экономичных, бюджетных вариантов размещения. То есть, грубо говоря, разбирают всё», — говорит Евгения Щербакова, гендиректор ООО «ЛПМ-Заветное» (база отдыха «Заветное» в Приозерском районе).

Гендиректор ООО «Лель» (база отдыха «Окунево») Павел Черняев подчеркнул, что у него ситуация в корне не отличается от «обычного», не коронавирусного года, но пожаловался, что в условиях пандемии трудно планировать какие-то новогодние гуляния. Голубых огоньков в традиционном формате с банкетами на множество гостей в этом году быть не может, нужно изобретать что-то на улице, рассуждает предприниматель.



На банкет билета нет

Петербургские банкетные залы до последнего принимали заказы на организацию новогоднего стола с готовностью их отменить. Чаще всего на вопрос о цене рестораны называли сумму в 3 или 7 тыс. рублей с человека.

«Мы решили, что в этом году не будем заблаговременно принимать оплату, то есть брони ставить будем, а предоплату начнем принимать только за две недели до Нового года, потому что ситуация нестабильна, — сообщила представитель ресторанного комплекса «Алмонд» Галина. — Если гость отменяет бронь и хочет вернуть сумму, не позднее чем через три дня оплата возвращается в 100%-ом объеме. Если позднее передумает гость — то, соответственно, 50 % удерживается. Если [вводят] запрет — не зависящие обстоятельства ни от нас, ни от гостя — предоплата вернется полностью».

Представительница банкетного зала «Топо-ля» как чувствовала: призналась в разговоре с «Фонтанкой», что администрация заведения пока не решила, будет ли проводиться банкет в новогоднюю ночь. И вот, пока писался этот текст, правительство Петербурга продлило запрет на работу предприятий общепита с 23:00 до 06:00 до 15 января, и теперь о праздновании Нового года в ресторане можно забыть. Потеря значительная, но все-таки большую часть дохода в эти дни заведениям приносят именно предновогодние корпоративы, которые можно провести до 23:00, как того требуют правила.

