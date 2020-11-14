«Сдастся всё, от сарая до дворца». Петербуржцы набиваются в коттеджи и на турбазы, чтобы Новый год в полночь не превратился в тыкву
Новогодние места на турбазах заканчиваются, а куранты слушать будут только в тех ресторанах, где не боятся Роспотребнадзора. Из альтернативных развлечений лишь Zoom-вечеринки и дистанционные оргии — и то, если повезет.
В условиях приоткрытых на щелку границ и бушующего коронавируса петербуржцы и гости из других регионов заняли большинство загородных коттеджей на Новый год раньше обычного, сэкономив
Более бюджетный вариант — праздничное гуляние в ресторане — оказался под запретом властей, но самых отчаянных это не останавливает. Они лишь просят перезвонить через пару-тройку дней, когда уточнят программу. Судя по тому, что кинотеатры, квесты и другие развлекательные центры работать в ночь не планируют, большинству петербуржцев этот Новый год придется встречать дома или на улице.
«Сдастся всё: от сарая до дворца»
Базы отдыха и коттеджные поселки в этом году закрывают все новогодние брони раньше обычного. Зарезервировать сейчас домик на новогодние праздники еще можно, но сложно, по ценам на
По данным исследования «Авито Недвижимость», самыми популярными направлениями у петербуржцев для празднования Нового года в России являются Ленобласть, Москва и Краснодарский край. По запросу на отдых в Ленинградской области с 30 декабря по 2 января условной семье из двух взрослых и ребенка booking.com выдает 204 варианта. «На нашем сайте недоступно
В Москве с 30 декабря по 2 января сервис находит 1712 вариантов с учетом отелей, апартаментов, хостелов и других видов проживания, в Подмосковье — 989, в Краснодарском крае — 4 425 вариантов. По количеству предложений, конечно, всех бьет Турция — там для гостей доступны 4986 мест для отдыха на выбранные даты.
Если все предложения в Ленобласти отсортировать, отрезать отели и мотели и оставить только загородные дома, виллы и коттеджи, количество предложений сократится до 38 штук. Большинство вариантов приходятся на базы отдыха, в которых стоимость одной ночи составляет от 18 тыс. рублей, но пока есть более бюджетные предложения. Например, на базе отдыха в Громово все три ночи стоят 21,3 тыс. рублей, но объявление сопровождается надписью тревожного красного цвета: «На нашем сайте остался всего один такой номер».
Много где уже полностью закрыта бронь на 31 декабря и 1 января. На одном из сайтов это произошло на глазах корреспондента «Фонтанки». Например, на базе отдыха «Окунево» на берегу Финского залива на Приморском шоссе заселиться в свободный трехместный домик удастся только со 2 января, в клубном поселке «Царство-Королевство» в Рощино — с 3 января. В расположенной в Лосево «Жемчужине» все коттеджи забронированы до 3 января, а таунхаусы — до 7–8 января. До 8 января заняты все коттеджи на базе отдыха «Илоранта» под Выборгом. Заселиться раньше получится, только если кто-нибудь снимет бронь.
На Новый год владельцы турбаз и отельеры традиционно фиксируют высокий спрос, но в этом году туристы активизировались раньше обычного и быстрее расхватали все объекты. «Я даже сам удивился, у нас с начала осени уже на сам Новый год практически все уже было забронировано. На каникулы оставалось, но это тоже все закончилось быстро», — вспоминает совладелец «Илоранты» Георгий Богачев. По его оценке, разница между летними и сегодняшними ценами на новогодний отдых составляет
«Как только мы открыли продажи в октябре, практически
Любителей загородного отдыха, которых не испугать десятками тысяч рублей за ночь, успокоим — в области есть еще свободные коттеджи, где за эти деньги можно с семьей отпраздновать Новый год и провести первые январские дни, но чаще всего это последний или предпоследний вариант. «15 тысяч за сутки — это самый простой вариант. Могу предложить еще номера в отелях или апартаменты», — сообщил администратор базы «Мичуринский дворик», расположенной в одноименном поселке. Насколько цены в праздничные дни отличаются от обычных, можно увидеть на примере коттеджей «Сова» в Ломоносовском районе. «Сейчас у нас стоимость в будние дни — 5 тыс. рублей, в выходные — 7 тыс. рублей. В новогоднюю ночь за двое суток с 31-го по 2-е будет 50 тыс. рублей, со второго числа стоимость будет у маленьких коттеджей 12 тыс. рублей», — сказал представитель турбазы.
В некоторых местах невостребованными остались только самые дорогие варианты — от 125 тыс. рублей за ночь, но и на такие, скорее всего, найдется арендатор. «Я думаю, в этом году сдастся вообще всё, что есть: от сарая до дворца, потому что людям ехать некуда. Скорее всего, закроют рестораны, как в Москве уже сделали. Короче говоря, жуть», — говорит Богачев.
«У нас где-то в осенние месяцы уже бронируется Новый год и бронируется обычно всё. Но, возможно, в этом году идет еще бронирование более экономичных, бюджетных вариантов размещения. То есть, грубо говоря, разбирают всё», — говорит Евгения Щербакова, гендиректор ООО «ЛПМ-Заветное» (база отдыха «Заветное» в Приозерском районе).
Гендиректор ООО «Лель» (база отдыха «Окунево») Павел Черняев подчеркнул, что у него ситуация в корне не отличается от «обычного», не коронавирусного года, но пожаловался, что в условиях пандемии трудно планировать какие-то новогодние гуляния. Голубых огоньков в традиционном формате с банкетами на множество гостей в этом году быть не может, нужно изобретать что-то на улице, рассуждает предприниматель.
На банкет билета нет
Петербургские банкетные залы до последнего принимали заказы на организацию новогоднего стола с готовностью их отменить. Чаще всего на вопрос о цене рестораны называли сумму в 3 или 7 тыс. рублей с человека.
«Мы решили, что в этом году не будем заблаговременно принимать оплату, то есть брони ставить будем, а предоплату начнем принимать только за две недели до Нового года, потому что ситуация нестабильна, — сообщила представитель ресторанного комплекса «Алмонд» Галина. — Если гость отменяет бронь и хочет вернуть сумму, не позднее чем через три дня оплата возвращается в 100%-ом объеме. Если позднее передумает гость — то, соответственно,
Представительница банкетного зала «Топо-ля» как чувствовала: призналась в разговоре с «Фонтанкой», что администрация заведения пока не решила, будет ли проводиться банкет в новогоднюю ночь. И вот, пока писался этот текст, правительство Петербурга продлило запрет на работу предприятий общепита с 23:00 до 06:00 до 15 января, и теперь о праздновании Нового года в ресторане можно забыть. Потеря значительная, но все-таки большую часть дохода в эти дни заведениям приносят именно предновогодние корпоративы, которые можно провести до 23:00, как того требуют правила.
«Буквально сегодня мы поняли, что новогоднюю ночь не будем проводить», — сообщила «Фонтанке» 12 ноября глава ресторанной службы Hotel Indigo St.Petersburg — Tchaikovskogo Елена Луковникова. При этом, по ее мнению, новогодняя ночь — это «скорее история не для зарабатывания денег, а дань традициям и поддержание некого имиджа», поэтому о существенных потерях речь не идет.
«Одним из своих заведений мы работали в Новый год, и это, конечно, уже реальная потеря», — прокомментировала продление запрета совладелица одной из крупных сетей петербургских баров. По ее оценке, на сегодняшний день бизнес приносит на
Однако некоторые заведения нарушать новогодние традиции не собираются. Корреспондент «Фонтанки» почти заказал столик в ночь с 31 декабря на 1 января в двух местах. «Вы можете позвонить чуть позже? Просто мы пока думаем насчет программы, депозита и всего остального», — попросил администратор «Уе!бара», заверив, что никакая проверка отдыху «не помешает». Такое же обещание дали в «Небаре»: предложили перезвонить через пару дней, сославшись на то, что «новогоднее предложение пока формируется», но работать заведение точно будет.
Пиротехника и удаленная эротика
Многие петербуржцы, впрочем, привыкли провожать старый год на улице. Те, кто не хочет, опасается попасть в постпраздничную статистику с переохлаждением, ушибом или травмой от пиротехники, спокойно посидят дома.
Впрочем, насколько спокойно — вопрос. Не стоит забывать про ZOOM-вечеринки — судя по росту заболеваемости коронавирусом, они с нами надолго. С помощью технологий можно подключить к видеотрансляции из-за стола родственников и друзей из других городов. Кстати, сайты с объявлениями наполнены анкетами «собутыльников на час», которых можно пригласить в онлайн. Цены на такие услуги варьируются по России от 100 до 10 000 рублей.
Или же можно посетить дистанционную оргию. Группа проектов о сексуальности Kinky Russia 14–15 ноября устраивает Zoom Orgy. На вопрос «Фонтанки» о возможности провести такой же ивент в новогоднюю ночь организаторы пообещали обсудить идею.
«Обычно наша компания приостанавливает работу на Новый год, потому что, по нашим прошлым оценкам, люди как раз разъезжались, не было особо интересно. С другой стороны, в актуальной ситуации — как знать. Я думаю, что это будет решено буквально в течение недели, возможно, полутора», — обнадежила представительница Kinky Russia. По ее словам, к таким вечеринкам присоединяются разные люди, которые «активно соблюдают карантин и хотят развлечься, получить новый опыт».
«Не все из них готовы участвовать с камерой, но подавляющее большинство обычно с камерами», — отметили организаторы. Основная часть пользователей — из России, но около
Из короткого обзвона кинотеатров, квест-румов, скалодромов и прочих развлекательных организаций «Фонтанка» сделала вывод, что бизнес не планирует монетизировать новогоднюю ночь. Возможно, пока предпринимателей пугает неопределенность, а ближе к 31 декабря будет видно.
Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»