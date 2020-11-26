РКК «Энергия»: МКС сыпется, России нужна своя орбитальная станция

Ряд элементов Международной космической станции вскоре безвозвратно выйдут из строя, и починить их нельзя. Содержать МКС больше невыгодно, поэтому России нужно выйти из участия в работе МКС и сосредоточиться на своей орбитальной станции. Об этом заявил первый заместитель генерального директора РКК «Энергия» Владимир Алексеевич Соловьев на совете по космосу РАН.

«Уже сейчас есть ряд элементов, которые серьезно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации. Многие из них не подлежат замене. После 2025 года мы прогнозируем лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС. По оценкам РКК «Энергия», траты на дальнейшее финансирование, которые оцениваются в 10–15 млрд рублей, слишком велики. Необходимо пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций», — приводит слова Соловьёва сайт «Научная Россия».

