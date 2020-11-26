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РКК «Энергия»: МКС сыпется, России нужна своя орбитальная станция

Ряд элементов Международной космической станции вскоре безвозвратно выйдут из строя, и починить их нельзя. Содержать МКС больше невыгодно, поэтому России нужно выйти из участия в работе МКС и сосредоточиться на своей орбитальной станции. Об этом заявил первый заместитель генерального директора РКК «Энергия» Владимир Алексеевич Соловьев на совете по космосу РАН.

«Уже сейчас есть ряд элементов, которые серьезно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации. Многие из них не подлежат замене. После 2025 года мы прогнозируем лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС. По оценкам РКК «Энергия», траты на дальнейшее финансирование, которые оцениваются в 10–15 млрд рублей, слишком велики. Необходимо пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций», — приводит слова Соловьёва сайт «Научная Россия».

Россия связана обязательствами по участию в программе МКС до 2025 года. Дальнейшее развитие России в космических проектах следовало бы сосредоточить на национальной программе, считает заместитель главы РКК «Энергия», которая разрабатывает проект российской орбитальной служебной станции (РОСС). Как он отметил на презентации, развёрнута РОСС может быть после 2024 года. Предполагается, что космонавты будут работать там вахтовым методом, экипажем от 2 до 4 человек. РОСС составят из 3–7 заменяемых модулей, что сделает срок её эксплуатации неограниченным.

Одной из проблем в промежуточной камере российского модуля «Звезда» на МКС этой осенью стала трещина, через которую постепенно уходит воздух. Утечку с сентября сначала долго искали и нашли с помощью чайного пакетика, а потом пытались заклеить пластилином, заделать в помощью полиэтилена и скотча. Затем в ход пошла заплатка из резины и фольги, но и она не помогла.

Ракетно-космическая корпора́ция «Энергия» имени С. П. Королёва — одно из ведущих предприятий космической промышленности СССР и России. Главная организация корпорации находится в городе Королёве, филиал — на космодроме Байконур.

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Комментарии (4)

USSR_forever
вот зачем дыры сверлили - чтобы попросить денег на новую станцию.... Мир уже затопили, теперь МКС хотят туда же отправить... когда же вы нажрётесь? будет новый распил космического масштаба ?
Агроном аэродрома
Своей орбитальной в 2001 уже усилили тихоокеанскую группировку ГЛОНАСС.
Chernov Artem
Что-то очень сомнительно, что это не станет "черной дырой" для бюджета. И обойдется без пластилина) Глядя на благоустройство Суздальского озера за 90 млн. руб. Где оно в принципе было не нужно. В стиле средневековой инквизиции... Не вольно задумываешься - а что происходит?!(
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