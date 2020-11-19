Скотч, фольга, теперь резина. На МКС не могут придумать, с помощью чего еще заделать трещину в российском модуле

Заплатка из резины и фольги на трещине в российском космическом модуле «Звезда» не устранила утечку воздуха. Об этом 19 ноября пишет РИА Новости со ссылкой на переговоры космонавтов с Землей, транслируемые НАСА.



Два дня назад космонавт Сергей Рыжиков предпринял очередную попытку заделать трещину, на этот раз заплаткой из резины и алюминиевой фольги. Роскосмос в очередной раз заявил, что есть надежда, что он устранил утечку воздуха.



В среду экипаж закрыл люк в промежуточную камеру модуля «Звезда», где с помощью пакетика с чаем нашли трещину. Когда через полсуток люк открыли, выяснилось, что давление в отсеке упало с 736 до 685 миллиметров ртутного столба.

