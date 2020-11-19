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Скотч, фольга, теперь резина. На МКС не могут придумать, с помощью чего еще заделать трещину в российском модуле

Заплатка из резины и фольги на трещине в российском космическом модуле «Звезда» не устранила утечку воздуха. Об этом 19 ноября пишет РИА Новости со ссылкой на переговоры космонавтов с Землей, транслируемые НАСА.

Два дня назад космонавт Сергей Рыжиков предпринял очередную попытку заделать трещину, на этот раз заплаткой из резины и алюминиевой фольги. Роскосмос в очередной раз заявил, что есть надежда, что он устранил утечку воздуха.

В среду экипаж закрыл люк в промежуточную камеру модуля «Звезда», где с помощью пакетика с чаем нашли трещину. Когда через полсуток люк открыли, выяснилось, что давление в отсеке упало с 736 до 685 миллиметров ртутного столба.

Напомним, что утечку уже пытались заделать в помощью полиэтилена и скотча, но неудачно. В Роскосмосе заявляли, что она не угрожает МКС и экипажу. Однако из-за нее уже отложили запуск грузового корабля «Прогресс МС-16» к МКС с декабря на февраль 2021 года.

Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

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Комментарии (3)

syshsun
В школе не учились,жвачка всему голова.
От штанов хрен ототрешь.
Агроном аэродрома
Нужно наполнить космос воздухом. Давление выровняется и течь прекратится. Ответственным за освоение средств по данному нацпроекту предлагаю назначить г-на Рогозина
Cashmare
а изоленту пробовали? только непременно синюю )
и вообще, а с чего они взяли, что трещина только одна
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