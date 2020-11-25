Неправильная парковка народного артиста России Михаила Боярского на набережной Мойки может остаться безнаказанной, если свидетель не явится в ОГИБДД УМВД по Центральному району Петербурга. 25 ноября «Фонтанка» получила письмо с просьбой обязать «лицо, обнаружившее административное правонарушение, явиться в дом №37 по улице Маяковского».

С собой у очевидца должны быть документы и оригинал фото с возможностью переноса его на компьютер сотрудника ОГИБДД. Свидетелю нарушения будут задавать вопросы, после чего попросят расписаться в протоколе. Если человек не явится, административное производство возбуждено не будет, отметили в Госавтоинспекции.



К слову, по данным «Фонтанки», излюбленное парковочное место Боярского под балконом дома №31 «не видит» ни одна камера городской системы видеонаблюдения. Видимо, поэтому за каждым штрафом артиста должен стоять реальный свидетель. Решится на это далеко не каждый.

Год назад актёр продемонстрировал всему городу мушкетёрскую парковку против шерсти на Невском проспекте. Тогда в комментариях был краток, заявив корреспонденту «Фонтанки» на нарушение: «Мне насрать на вас». Полиции потребовалось больше трёх недель, чтобы принять решение о штрафах и рассказать о нём. Впрочем, это ничего не изменило в отношениях артиста с ПДД: его «Мерседес» с тех пор видели припаркованным не по правилам неоднократно.

О бюрократических сложностях «Фонтанке» рассказала инспектор группы по исполнению административного законодательства ОР ДПС лейтенант полиции Наталья Шорникова. — Свидетель — не наш сотрудник, поэтому мы его обязать не можем, можем только передать информацию. — Тогда мне нужен официальный ответ, потому что вы статью выложили, а данные не указали. Абсолютно никаких.