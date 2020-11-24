FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: 0
75.81р89.89р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
4
Печать

Единоросс через прокуратуру требует от главы оппозиционного муниципалитета вернуть годовую зарплату

В Петербурге главу оппозиционного муниципального образования №72 Павла Швеца пригласили в прокуратуру для дачи объяснений. Поводом стало заявление его коллеги, депутата-единоросса Игоря Артемьева, который потребовал, чтобы председатель совета вернул в бюджет зарплату за год. Об этом 24 ноября «Фонтанке» рассказал Швец.

Артемьев написал заявление на имя прокурора города Сергея Литвиненко (есть в распоряжении редакции). Депутат ссылается на решение суда, которым избрание Швеца главой МО было признано незаконным. Это, напомним, было сделано по иску самого единоросса. Он претендовал на должность и главы совета, и местной администрации после сентябрьских выборов 2019 года. Но на первое заседание, на котором избрали Швеца, Артемьев не явился. По информации главы МО, представитель «Единой России» просто сидел в соседнем помещении.

Судебное решение по сути не изменило расклад в муниципалитете, так как уже в октябре 2020 года Швеца переизбрали председателем совета. Артемьев свою кандидатуру не выставил.

Артемьев из решения суда делает вывод, что Швец якобы незаконно получал зарплату с 26 сентября 2019 по 30 сентября 2020 года. Пока главу МО пригласили в прокуратуру Фрунзенского района для дачи объяснений.

Напомним, по итогам муниципальных выборов 15 из 20 кресел в совете МО №72 заняли выдвиженцы от «Партии Роста».

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

OldObyvatel
Пауки в банке. Пусть жрут друг друга. В любом случае воздух станет чище.
victor_k
Вашу пенсию унёс
Депутат-единоросс.
Старший Плиний
Фонтанка, не устали пиарить безвольного "оппозиционера", который администрации президента в ножки кланялся? Как он моментально портрет Путина на место повесил после звонка сверху помните?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний