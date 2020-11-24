Единоросс через прокуратуру требует от главы оппозиционного муниципалитета вернуть годовую зарплату

В Петербурге главу оппозиционного муниципального образования №72 Павла Швеца пригласили в прокуратуру для дачи объяснений. Поводом стало заявление его коллеги, депутата-единоросса Игоря Артемьева, который потребовал, чтобы председатель совета вернул в бюджет зарплату за год. Об этом 24 ноября «Фонтанке» рассказал Швец.



Артемьев написал заявление на имя прокурора города Сергея Литвиненко (есть в распоряжении редакции). Депутат ссылается на решение суда, которым избрание Швеца главой МО было признано незаконным. Это, напомним, было сделано по иску самого единоросса. Он претендовал на должность и главы совета, и местной администрации после сентябрьских выборов 2019 года. Но на первое заседание, на котором избрали Швеца, Артемьев не явился. По информации главы МО, представитель «Единой России» просто сидел в соседнем помещении.