Павла Швеца переизбрали главой оппозиционного муниципалитета

В Петербурге по итогам голосования депутатов оппозиционного МО
«За мое избрание проголосовали 11 депутатов. Глава фракции «Единой России» Игорь Артемьев, по чьему иску было отменено решение о моем избрании, свою кандидатуру не выставлял, — рассказал депутат. — Фактически депутаты дали оценку моей работе за год. Оценили ее положительно».
Напомним, по итогам выборов в сентябре 2019 года в муниципалитете 15 из 20 мандатов получили выдвиженцы от Партии Роста. Артемьев претендовал и на должность руководителя местной администрации, и на пост главы МО. Однако он не пришел на первое заседание совета, во время которого избирали главу образования.
Единоросс подал иск о признании незаконным избрания Швеца, Фрунзенский районный суд удовлетворил это заявление. В сентябре 2020 года его оставил в силе городской суд, и решение вступило в силу — совету дали месяц на отмену принятого решения об избрании. Павел Швец планирует подать кассацию.