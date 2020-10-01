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01.10.2020 13:24
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Павла Швеца переизбрали главой оппозиционного муниципалитета

В Петербурге по итогам голосования депутатов оппозиционного МО № 72 Павел Швец был переизбран главой муниципального образования. Об этом он рассказал «Фонтанке» 1 октября. Его первое избрание суд по иску депутата от «Единой России» ранее признал незаконным.

«За мое избрание проголосовали 11 депутатов. Глава фракции «Единой России» Игорь Артемьев, по чьему иску было отменено решение о моем избрании, свою кандидатуру не выставлял, — рассказал депутат. — Фактически депутаты дали оценку моей работе за год. Оценили ее положительно».

Напомним, по итогам выборов в сентябре 2019 года в муниципалитете 15 из 20 мандатов получили выдвиженцы от Партии Роста. Артемьев претендовал и на должность руководителя местной администрации, и на пост главы МО. Однако он не пришел на первое заседание совета, во время которого избирали главу образования.

Единоросс подал иск о признании незаконным избрания Швеца, Фрунзенский районный суд удовлетворил это заявление. В сентябре 2020 года его оставил в силе городской суд, и решение вступило в силу — совету дали месяц на отмену принятого решения об избрании. Павел Швец планирует подать кассацию.

© Фонтанка.Ру

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