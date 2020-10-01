Павла Швеца переизбрали главой оппозиционного муниципалитета

В Петербурге по итогам голосования депутатов оппозиционного МО № 72 Павел Швец был переизбран главой муниципального образования. Об этом он рассказал «Фонтанке» 1 октября. Его первое избрание суд по иску депутата от «Единой России» ранее признал незаконным.



«За мое избрание проголосовали 11 депутатов. Глава фракции «Единой России» Игорь Артемьев, по чьему иску было отменено решение о моем избрании, свою кандидатуру не выставлял, — рассказал депутат. — Фактически депутаты дали оценку моей работе за год. Оценили ее положительно».

