Без единороссов не собираться. Как суд лишил фрунзенских муниципалов главы-оппозиционера

Павел Швец / фото из паблика «Штаб Купчино»



В купчинском муниципалитете №72, одном из немногих, где оппозиция по итогам сентябрьских выборов взяла уверенное большинство, меньшинство продолжает биться за власть. Меньшинство тут теперь – партия власти. Судья Фрунзенского районного суда Елена Попова удовлетворила иск депутата муниципального образования №72 единоросса Игоря Артемьева, который просил признать, что первое заседание совета было проведено с нарушением регламента — как и все принятые на нем решения. Главное — об избрании главой совета депутата от «Партии Роста» Павла Швеца. На помощь истец призвал толковый словарь, которым провел черту между глаголами «созвать» и «собраться». Между тем, он метит и в кресло главы администрации, но сесть сразу в оба не позволяет закон.



Муниципальное образование №72, наверное, одно из самых известных в Петербурге после сентябрьских выборов: большинство получила оппозиция в лице выдвиженцев от «Партии Роста». Далее последовал скандал с миграцией портретов Владимира Путина и Александра Беглова, и попытки с помощью угроз и намеков на партию власти и губернатора заставить народного избранника сложить мандат. Недолгий спокойный период новый совет посвятил поискам информации, куда и на что тратили бюджет предшественники. Материалов уже накопилось на солидную проверку.



Оставшееся меньшинство в совете тем временем продолжает борьбу за власть в судах. Единоросс Игорь Артемьев пытается присесть хотя бы на одно из двух кресел — главы совета качестве депутата или главы администрации. В выборах первого он не участвовал, на выборы второго его не допустили.



В суде 25 февраля истец доказывал, что полномочия созвать первое заседание совета, на котором избрали главу, были только у муниципальной избирательной комиссии, которая назначила мероприятие на 1 октября. А самосбор депутатов пятью днями ранее якобы прошел с нарушением регламента и поэтому не считается. Этот регламент менее чем за два месяца до выборов утвердил старый депутатский состав, указав, что первое заседание созывает ИКМО.

В 72-ом МО большинство мандатов — 15 из 20 — получили выдвиженцы от «Партии Роста» во главе с Павлом Швецом. В остальные кресла сели единороссы. На заседании 25 сентября присутствовали 14 депутатов, представителей партии власти на нем не было. На мероприятии не только избрали нового главу, но и решили отозвать из Минюста поданные накануне выборов поправки в устав, которые увеличивали кворум с 11 до 17 депутатов. Это лишило бы оппозицию большинства и фактически заблокировало бы работу совета. Поэтому его собрали в тот же день, когда кандидатов, наконец, зарегистрировали в качестве депутатов.



Как считает Артемьев, сбор совета нарушил его права на выдвижение и избрание на пост главы МО. При этом он имел такое намерение, посетовала представитель единоросса, дама в кофте с кошачьей мордой.



«Мы полагаем, что такое требование суд не может удовлетворить, так как отсутствие одного из депутатов на правомочном заседании — по любым причинам — не может являться причиной для отмены решений», - возразил Алексей Березин, представляющий интересы МО.

Он констатировал, что регламент, на который сослался истец, «почти во всем противоречит уставу МО, в связи с чем не подлежит применению в силу прямой нормы федерального закона. И пояснил, что ИКМО в принципе не может обладать полномочиями созыва первого заседания, так как это не имеет отношения к проведению выборов.



Далее последовала лингвистическая дискуссия. Представитель Артемьева заявила, что основной спор между сторонами по делу заключается в том, обладала ли избирательная комиссия полномочиями на созыв первого заседания депутатов. «Мы полагаем, речь идет о неверном толковании понятий в регламенте. «Созыв», который предусмотрен регламентом, означает всего лишь приглашение на участие в первом заседании, в то время как термин «собираться» означает обязанность обеспечить явку», - пояснила она.



В качестве авторитетного источника представитель истца привлекла большой толковый словарь русского языка и его автора, лингвиста Сергея Кузнецова. «Если смотреть большой толковый словарь русского языка, термин «созвать» означает «позвать, пригласить куда-либо»... Тогда как термин «собраться» означает «скопиться, сосредоточиться, сконцентрироваться», - цитировала она.



В качестве дополнительного аргумента Игорь Артемьев напомнил, что на момент первого заседания у депутатов на руках еще не было удостоверений. Из чего сделал предположение, что невозможно установить, кто вообще присутствовал на спорном событии, «так как только избирательная комиссия знала в лицо избранных депутатов и могла идентифицировать их».

