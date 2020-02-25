Без единороссов не собираться. Как суд лишил фрунзенских муниципалов главы-оппозиционера
Депутат-единоросс в суде добился отмены избрания главой оппозиционного МО №72 соратника Оксаны Дмитриева Павла Швеца. И не теряет надежды сам сесть в административное кресло.
В купчинском муниципалитете №72, одном из немногих, где оппозиция по итогам сентябрьских выборов взяла уверенное большинство, меньшинство продолжает биться за власть. Меньшинство тут теперь – партия власти. Судья Фрунзенского районного суда Елена Попова удовлетворила иск депутата муниципального образования №72 единоросса Игоря Артемьева, который просил признать, что первое заседание совета было проведено с нарушением регламента — как и все принятые на нем решения. Главное — об избрании главой совета депутата от «Партии Роста» Павла Швеца. На помощь истец призвал толковый словарь, которым провел черту между глаголами «созвать» и «собраться». Между тем, он метит и в кресло главы администрации, но сесть сразу в оба не позволяет закон.
Муниципальное образование №72, наверное, одно из самых известных в Петербурге после сентябрьских выборов: большинство получила оппозиция в лице выдвиженцев от «Партии Роста». Далее последовал скандал с миграцией портретов Владимира Путина и Александра Беглова, и попытки с помощью угроз и намеков на партию власти и губернатора заставить народного избранника сложить мандат. Недолгий спокойный период новый совет посвятил поискам информации, куда и на что тратили бюджет предшественники. Материалов уже накопилось на солидную проверку.
Оставшееся меньшинство в совете тем временем продолжает борьбу за власть в судах. Единоросс Игорь Артемьев пытается присесть хотя бы на одно из двух кресел — главы совета качестве депутата или главы администрации. В выборах первого он не участвовал, на выборы второго его не допустили.
В суде 25 февраля истец доказывал, что полномочия созвать первое заседание совета, на котором избрали главу, были только у муниципальной избирательной комиссии, которая назначила мероприятие на 1 октября. А самосбор депутатов пятью днями ранее якобы прошел с нарушением регламента и поэтому не считается. Этот регламент менее чем за два месяца до выборов утвердил старый депутатский состав, указав, что первое заседание созывает ИКМО.
В 72-ом МО большинство мандатов — 15 из 20 — получили выдвиженцы от «Партии Роста» во главе с Павлом Швецом. В остальные кресла сели единороссы. На заседании 25 сентября присутствовали 14 депутатов, представителей партии власти на нем не было. На мероприятии не только избрали нового главу, но и решили отозвать из Минюста поданные накануне выборов поправки в устав, которые увеличивали кворум с 11 до 17 депутатов. Это лишило бы оппозицию большинства и фактически заблокировало бы работу совета. Поэтому его собрали в тот же день, когда кандидатов, наконец, зарегистрировали в качестве депутатов.
Как считает Артемьев, сбор совета нарушил его права на выдвижение и избрание на пост главы МО. При этом он имел такое намерение, посетовала представитель единоросса, дама в кофте с кошачьей мордой.
«Мы полагаем, что такое требование суд не может удовлетворить, так как отсутствие одного из депутатов на правомочном заседании — по любым причинам — не может являться причиной для отмены решений», - возразил Алексей Березин, представляющий интересы МО.
Он констатировал, что регламент, на который сослался истец, «почти во всем противоречит уставу МО, в связи с чем не подлежит применению в силу прямой нормы федерального закона. И пояснил, что ИКМО в принципе не может обладать полномочиями созыва первого заседания, так как это не имеет отношения к проведению выборов.
Далее последовала лингвистическая дискуссия. Представитель Артемьева заявила, что основной спор между сторонами по делу заключается в том, обладала ли избирательная комиссия полномочиями на созыв первого заседания депутатов. «Мы полагаем, речь идет о неверном толковании понятий в регламенте. «Созыв», который предусмотрен регламентом, означает всего лишь приглашение на участие в первом заседании, в то время как термин «собираться» означает обязанность обеспечить явку», - пояснила она.
В качестве авторитетного источника представитель истца привлекла большой толковый словарь русского языка и его автора, лингвиста Сергея Кузнецова. «Если смотреть большой толковый словарь русского языка, термин «созвать» означает «позвать, пригласить куда-либо»... Тогда как термин «собраться» означает «скопиться, сосредоточиться, сконцентрироваться», - цитировала она.
В качестве дополнительного аргумента Игорь Артемьев напомнил, что на момент первого заседания у депутатов на руках еще не было удостоверений. Из чего сделал предположение, что невозможно установить, кто вообще присутствовал на спорном событии, «так как только избирательная комиссия знала в лицо избранных депутатов и могла идентифицировать их».
Судья Елена Попова сочла, очевидно, аргументацию достаточной, и частично удовлетворила иск. В главном она согласилась с истцом, отменив результаты тайного голосования по избранию главы совета. В силу решение не вступило.
Павел Швец подтвердил, что совет будет подавать апелляционную жалобу. «Считаю, что первое заседание и мое избрание были проведены абсолютно законно. Просто единороссы намеренно на него не пришли, и в суде теперь пытаются доказать, что мы их туда не приглашали. Заседание было в прямом эфире и везде анонсировалось. Будем бороться за законность», - добавил он.
При этом Березин пояснил, что работу муниципального совета не сможет заблокировать даже вступившее в силу решение суда, просто депутатам придется провести новые выборы главы. На которых у Артемьева, учитывая меньшинство в совете, шансы избраться стремятся к нулю. «Возможно, он надеется за этом время перетянуть на свою сторону необходимое число депутатов», - предположил Алексей Березин.
Между тем, в том же Фрунзенском суде 2 марта суд рассмотрит еще один иск единоросса — о недопуске его к участию в конкурсе на пост главы муниципальной администрации. На тот момент истец являлся депутатом, что противоречит порядку проведения конкурса. Примечательно, что к делу по ходатайству конкурсной комиссии привлечен губернатор Петербурга — также в качестве ответчика. Комиссию наполовину формирует глава города, поэтому позиция Смольного может стать одним из ключевых факторов.
Кроме того, в апреле уже сам Артемьев может лишиться мандата — на 23 число назначено заседание о лишении его мандата. Главная претензия к кандидату — он не предоставил в пятидневный срок подтверждение, что больше не является сотрудником местной администрации, а по закону можно быть либо депутатом, либо чиновником.
Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»