Момент угона черного Infiniti QX80 со стоянки салона «Автополе» в Кудрово, водитель которого в результате полицейской погони устроил смертельное ДТП в Петербурге, попал на видео. 47news публикует запись 24 ноября.

Как пишет интернет-издание со ссылкой на сотрудников дилерского комплекса, перед тем, как сесть за руль чужой машины, угонщик снял с нее номера и отключил замок-«секретку». Судя по видео, место преступления он покидал не спеша, аккуратно маневрируя между припаркованными рядом автомобилями.

Представители «Автополя» также рассказали, что внедорожник был оформлен по программе Trade-in 19 ноября. На следующий день для замены лобового стекла его вместе с ключами передали работникам студии Avtofasad, помещение которой расположено на территории салона, но арендуется индивидуальной предпринимательницей Ольгой Арбузовой.

«Как говорят в "Автополе", ее подчиненный работал недавно, был на испытательном сроке», — также пишет 47news. Арбузова от разговора с корреспондентом интернет-издания отказалась.

Фото: 47news

В минувшее воскресенье, 22 ноября, угнанный Infiniti QX80 мчал от полицейской погони по улицам Северной столицы. На перекрестке Ленинского и Стачек он выехал на запрещающий красный сигнал светофора и протаранил Renault Logan. В больницу попал водитель — петербургский техно-диджей Алекс Паньков. Его девушка Анна скончалась от полученных травм. Еще один музыкант — Никита Алод — находится в тяжелом состоянии.

За рулем похищенного внедорожника сидел 36-летний житель Поволжья, который по виду был пьян и пытался сбежать с места происшествия. После случившегося он стал фигурантом двух уголовных дел, возбужденных по статьям о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, а также о краже в особо крупном размере.