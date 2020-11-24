Обстоятельства тяжёлой аварии в Кировском районе Петербурга с погибшей и пострадавшими установят следователи. Полиция параллельно расследует кражу «Инфинити», на которой удирал от погони нетрезвый водитель.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 24 ноября, 36-летний житель Поволжья стал фигурантом дела, возбужденного по четвёртой части статьи 264 УК — нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека.
В качестве отягощения — состояние алкогольного опьянения. Водитель «Инфинити», задержанный при попытке сбежать с места аварии, по виду был в нетрезвом состоянии, но от медосвидетельствования отказался. Второе дело возбуждено по статье о краже в особо крупном размере, добавили в ГУ МВД по Петербургу и области. Владельцем внедорожника стоимостью почти 4 млн рублей является бизнесмен из Волхова.
Приезжего на двое суток поместили в изолятор временного содержания. Условия должны быть ему знакомы: мужчина привлекался за изнасилование, грабеж, кражу и мордобой.
В воскресенье, 22 ноября, на «Инфинити» он мчал от полицейской погони так, что выехал на «красный» и на перекрёстке Ленинского и Стачек протаранил «Рено». В больницу попал водитель — петербургский техно-диджей Алекс Паньков, его девушка Анна от полученных травм скончалась. Ещё один музыкант Никита Алод находится в тяжёлом состоянии.