Обстоятельства тяжёлой аварии в Кировском районе Петербурга с погибшей и пострадавшими установят следователи. Полиция параллельно расследует кражу «Инфинити», на которой удирал от погони нетрезвый водитель.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 24 ноября, 36-летний житель Поволжья стал фигурантом дела, возбужденного по четвёртой части статьи 264 УК — нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека.



В качестве отягощения — состояние алкогольного опьянения. Водитель «Инфинити», задержанный при попытке сбежать с места аварии, по виду был в нетрезвом состоянии, но от медосвидетельствования отказался. Второе дело возбуждено по статье о краже в особо крупном размере, добавили в ГУ МВД по Петербургу и области. Владельцем внедорожника стоимостью почти 4 млн рублей является бизнесмен из Волхова.

