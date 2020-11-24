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Два уголовных дела возбуждены после аварии с «Инфинити», которая убила девушку петербургского техно-диджея

Обстоятельства тяжёлой аварии в Кировском районе Петербурга с погибшей и пострадавшими установят следователи. Полиция параллельно расследует кражу «Инфинити», на которой удирал от погони нетрезвый водитель.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 24 ноября, 36-летний житель Поволжья стал фигурантом дела, возбужденного по четвёртой части статьи 264 УК — нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека.

В качестве отягощения — состояние алкогольного опьянения. Водитель «Инфинити», задержанный при попытке сбежать с места аварии, по виду был в нетрезвом состоянии, но от медосвидетельствования отказался. Второе дело возбуждено по статье о краже в особо крупном размере, добавили в ГУ МВД по Петербургу и области. Владельцем внедорожника стоимостью почти 4 млн рублей является бизнесмен из Волхова.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и области
Фото: ГУ МВД по Петербургу и области
Фото: ГУ МВД по Петербургу и области
Фото: ГУ МВД по Петербургу и области
ГУ МВД по Петербургу и области
ГУ МВД по Петербургу и области

Приезжего на двое суток поместили в изолятор временного содержания. Условия должны быть ему знакомы: мужчина привлекался за изнасилование, грабеж, кражу и мордобой.

В воскресенье, 22 ноября, на «Инфинити» он мчал от полицейской погони так, что выехал на «красный» и на перекрёстке Ленинского и Стачек протаранил «Рено». В больницу попал водитель — петербургский техно-диджей Алекс Паньков, его девушка Анна от полученных травм скончалась. Ещё один музыкант Никита Алод находится в тяжёлом состоянии.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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Комментарии (12)

dedmoroz_5e4d8827384c2
опять **** гастролёры/
Павел Иванов
Видел отрывок погони и так и не понял почему сотрудники ГАИ не использовали табельное оружие по колесам авто, а тупо гонялись за инфинити, которое догнать не смогли!
Mr.Long
Это как же - "по неосторожности"??
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