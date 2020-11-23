«Мой мир опустел…» В ДТП с угнанной «Инфинити» погибла девушка петербургского техно-диджея

Жертвой аварии с угнанной «Инфинити» на проспекте Стачек в Петербурге стала 25-летняя девушка техно-диджея Алекса Панькова. Ещё один музыкант Никита Алод находится в тяжёлом состоянии в больнице. Коллеги по цеху 23 ноября сообщают, что он пришёл в себя, у него множественные переломы.



Друзья диджеев уже начали сбор помощи. Алексей Паньков пытается пережить потерю своей девушки Ани.



«Любовь моя, нет слов, чтоб описать мою скорбь. Я буду любить тебя всегда. Моя светлая девочка, ты мой идеал. Таких как ты никогда больше не будет. Мой мир опустел…» — написал он в Instagram.