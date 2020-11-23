FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +3
76.01р90.26р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

«Мой мир опустел…» В ДТП с угнанной «Инфинити» погибла девушка петербургского техно-диджея

Жертвой аварии с угнанной «Инфинити» на проспекте Стачек в Петербурге стала 25-летняя девушка техно-диджея Алекса Панькова. Ещё один музыкант Никита Алод находится в тяжёлом состоянии в больнице. Коллеги по цеху 23 ноября сообщают, что он пришёл в себя, у него множественные переломы.

Друзья диджеев уже начали сбор помощи. Алексей Паньков пытается пережить потерю своей девушки Ани.

«Любовь моя, нет слов, чтоб описать мою скорбь. Я буду любить тебя всегда. Моя светлая девочка, ты мой идеал. Таких как ты никогда больше не будет. Мой мир опустел…» — написал он в Instagram.

Полицейская погоня завершилась на Кронштадтской площади тяжелым ДТП минувшей ночью. Камера уличного наблюдения показала, как «Инфинити» вылетел на встречную полосу движения и протаранил «Рено Логан». Водитель попытался бежать, но был задержан среди деревьев. Как выяснилось, машину он угнал из автосалона. Информационному центру МВД задержанный знаком как ранее судимый за изнасилование, грабеж, кражу и причинение вреда здоровью.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Эрик Дрейван
С таким "букетом" и на свободе.Работники МВД тоже в ответе.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний