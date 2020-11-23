Серьёзное ДТП произошло поздно вечером 22 ноября на Кронштадской площади, на пересечении трёх проспектов: Ленинского, Стачек и Дачного. По кадрам очевидцев понятно, что пострадавшие есть. Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», «Инфинити», за которым шла полицейская погоня, врезался в «Рено Логан». На видео — работающие медики и двое носилок, рядом, похоже, кого-то задерживают. По словам очевидцев, все живы, пострадали трое — они якобы в тяжёлом состоянии.

«Хлопок такой нормальный был. И пробка огромная», — делится Анна. «Смотрю из окна, услышали хлопок, выглянули, бежал мужик худой низкий в белой кофте, за ним полиция, минут через 5 поймали его, — рассказывает подписчица Полина. — Сейчас 11 полицейских машин, было три скорых, реанимация, пожарная, троих погрузили на носилки». «Парень и девушка в машине были. Парень в сознании, в крови весь. Девушка на пассажирском без [сознания]. Надеюсь, жива. Нас секунды разделили от столкновения с ним», — добавляет Маша.