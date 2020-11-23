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На Стачек «Инфинити» пробил «Логан». Очевидцы рассказывают, как он мчал от полиции, задевая по пути машины

Серьёзное ДТП произошло поздно вечером 22 ноября на Кронштадской площади, на пересечении трёх проспектов: Ленинского, Стачек и Дачного. По кадрам очевидцев понятно, что пострадавшие есть.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», «Инфинити», за которым шла полицейская погоня, врезался в «Рено Логан». На видео — работающие медики и двое носилок, рядом, похоже, кого-то задерживают. По словам очевидцев, все живы, пострадали трое — они якобы в тяжёлом состоянии.

«Хлопок такой нормальный был. И пробка огромная», — делится Анна. «Смотрю из окна, услышали хлопок, выглянули, бежал мужик худой низкий в белой кофте, за ним полиция, минут через 5 поймали его, — рассказывает подписчица Полина. — Сейчас 11 полицейских машин, было три скорых, реанимация, пожарная, троих погрузили на носилки». «Парень и девушка в машине были. Парень в сознании, в крови весь. Девушка на пассажирском без [сознания]. Надеюсь, жива. Нас секунды разделили от столкновения с ним», — добавляет Маша.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Этот «Инфинити» за вечер видели не единожды. На Таллинском шоссе он обогнал Макса по встречной полосе. Александр от него пострадал: «Я на Таллинке стоял, на повороте в «Ленту», он врезался в мое авто и уехал прямо дальше, за ним погоня». Ещё одна авария, как говорят, была на пересечении Стачек и Жукова: там он влетел в такси. «Видел только, как он врезался и погнал дальше, за ним первый экипаж сразу же мчал, а через минуты 3 еще два экипажа», — рассказывает Максим. Видимо, до этого он промчал мимо Юлии «уже с битой мордой, минут за пять до встречи с такси». Один из участников группы снял погоню на видео.

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Комментарии (5)

263913591
Это же не ваз, по инфинитино стрелять не решились, итог этой халатности - трое пострадавших
SPbdotRU
Не тот ли это Инфинити - из вчерашней заметки Фонтанки под названием "Как происходит угон. Камера на доме в Петербурге записала выверенные действия человека в белом"?
bluxer
кто кого пробил?
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