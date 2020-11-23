Три человека пострадали после столкновения «Инфинити» с полицией на хвосте и «Рено Логана» в Кировском районе Петербурга. Водитель внедорожника не щадил других в попытке спасти себя.
Видео с камеры уличного наблюдения оказалось в распоряжении «Фонтанки» 23 ноября. «Инфинити» выскочил наперерез потоку машин, протаранил «Рено Логан» и почти зацепил ехавший за ним автомобиль. Внедорожник закрутило и отнесло вперёд, но водитель не растерялся.
Фонтанка.ру
Как рассказали очевидцы, он выскочил из салона и бросился в сторону деревьев, однако сбежать от полицейских не вышло. Его «Инфинити» запомнилась не только аварией на Кронштадтской площади. Автомобилисты добавляют, что, удирая от погони, машина устроила ещё как минимум два ДТП.
Покорёженный «Рено» показывали в соцсетях. Как уточнили в ГУ МВД по Петербургу и области, пострадали три человека, подробностей об их состоянии не сообщается.