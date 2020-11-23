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Финал полицейской погони с сокрушительным тараном «Рено» попал на видео. В больнице трое

Три человека пострадали после столкновения «Инфинити» с полицией на хвосте и «Рено Логана» в Кировском районе Петербурга. Водитель внедорожника не щадил других в попытке спасти себя.

Видео с камеры уличного наблюдения оказалось в распоряжении «Фонтанки» 23 ноября. «Инфинити» выскочил наперерез потоку машин, протаранил «Рено Логан» и почти зацепил ехавший за ним автомобиль. Внедорожник закрутило и отнесло вперёд, но водитель не растерялся.

Фонтанка.ру

Как рассказали очевидцы, он выскочил из салона и бросился в сторону деревьев, однако сбежать от полицейских не вышло. Его «Инфинити» запомнилась не только аварией на Кронштадтской площади. Автомобилисты добавляют, что, удирая от погони, машина устроила ещё как минимум два ДТП.

Покорёженный «Рено» показывали в соцсетях. Как уточнили в ГУ МВД по Петербургу и области, пострадали три человека, подробностей об их состоянии не сообщается.

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Комментарии (10)

Иванов Ив Ив
Кино насмотрелся. Там всегда хеппи енд.
Маэстро
Откуда приехал барашек на «Инфинити»? Огласите, из какого уголка нашей большой страны?
vic_5e4cd1938d1a8
Видео такого отвратительного качества, если и имеет смысл, то только, для экспертов. Что может увидеть, просто, любопытствующий - ничего, кроме мутных теней непонятно каких машин и засветки от фар.
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