Три человека пострадали после столкновения «Инфинити» с полицией на хвосте и «Рено Логана» в Кировском районе Петербурга. Водитель внедорожника не щадил других в попытке спасти себя.



Видео с камеры уличного наблюдения оказалось в распоряжении «Фонтанки» 23 ноября. «Инфинити» выскочил наперерез потоку машин, протаранил «Рено Логан» и почти зацепил ехавший за ним автомобиль. Внедорожник закрутило и отнесло вперёд, но водитель не растерялся.