В массовом ДТП на КАД пострадали два человека. С ними работают медики

Стали известны подробности массового ДТП, которое вечером 24 ноября произошло на кольцевой автодороге в Петербурге. Их приводит региональное управление МВД России.



По уточненной информации, авария с участием более чем десяти машин произошла на 92-м километре внешнего кольца КАД. В результате медицинская помощь понадобилась двоим. Врачи оценивают их состояние как среднее. Другие подробности устанавливаются.

Массовое ДТП на КАД случилось в шесть вечера. На участке скоростной магистрали в районе Кудрово столкнулись 11 легковых автомобилей. Дорожное происшествие собрало пробку, длина которой составляет семь километров.