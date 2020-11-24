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Движение по КАД затормозило ДТП с участием 11 машин. Автомобилисты стоят в пробке длиной 7 километров

Семикилометровая пробка, вызванная массовым ДТП, образовалась на КАД в Петербурге вечером 24 ноября. Движение по скоростной магистрали затормозили более десяти столкнувшихся друг с другом машин.

Как сообщили читатели «Фонтанки», авария произошла на внешнем кольце КАД в районе Кудрово. По их данным, туда уже прибыли две пожарные машины и карета скорой помощи.

Видеозаписью с места происшествия во «ВКонтакте» делятся участники группы «ДТП и ЧП». На опубликованных ими кадрах видны его последствия.

Массовое ДТП прокомментировали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». «В 18:00 на км 91+500 внешнего кольца КАД произошло попутное столкновение 11 легковых автомобилей. Заняты 3,4 полосы. Без пострадавших», — сообщили представители учреждения, добавив, что случившееся не связно с погодными условиями.

Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Карты»
Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Карты»

Согласно данным «Яндекс.Пробки», из-за аварии на кольцевой автодороге образовался транспортный затор, длина которого составляет более семи километров.

© Фонтанка.Ру

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