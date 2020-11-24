Семикилометровая пробка, вызванная массовым ДТП, образовалась на КАД в Петербурге вечером 24 ноября. Движение по скоростной магистрали затормозили более десяти столкнувшихся друг с другом машин.
Как сообщили читатели «Фонтанки», авария произошла на внешнем кольце КАД в районе Кудрово. По их данным, туда уже прибыли две пожарные машины и карета скорой помощи.
Видеозаписью с места происшествия во «ВКонтакте» делятся участники группы «ДТП и ЧП». На опубликованных ими кадрах видны его последствия.
Массовое ДТП прокомментировали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». «В 18:00 на км 91+500 внешнего кольца КАД произошло попутное столкновение 11 легковых автомобилей. Заняты 3,4 полосы. Без пострадавших», — сообщили представители учреждения, добавив, что случившееся не связно с погодными условиями.
Согласно данным «Яндекс.Пробки», из-за аварии на кольцевой автодороге образовался транспортный затор, длина которого составляет более семи километров.