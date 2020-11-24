38-летний Денис Бельтюков сформулировал свои требования. Он жаждет возвращения жены Ольги, которую сам выгнал из дома.
Как стало известно «Фонтанке», женщина сейчас находится у дома 73 по Пролетарской улице, где в квартире на первом этаже её муж держит в заложниках шестерых детей. Это мальчики в возрасте от 3 до 15 лет. У двоих из них отчество Денисович. По предварительной информации, она разговаривала с супругом, но пока не решается войти в парадную. В своих требованиях мужчина оперирует ножом и угрозой смерти детям.
Звонок о том, что мужчина держит в заложниках детей, поступил в полицию в 12.12. Женщина сообщила, что муж выгнал её утром из дома, заперся там и обещал убить детей.
автор видео Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Как сообщили «Фонтанке» в администрации района, семья сопровождалась Центром помощи семье и детям Колпинского района. Пару недель назад у мужчины было «пограничное состояние». Его доставили в медучреждение, где были даны рекомендации по приему препаратов.