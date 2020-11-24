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Отец взял в заложники шестерых детей в Колпино

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Мужчина, взявший в заложники шестерых детей, требует жену. Она идти боится

38-летний Денис Бельтюков сформулировал свои требования. Он жаждет возвращения жены Ольги, которую сам выгнал из дома.

Как стало известно «Фонтанке», женщина сейчас находится у дома 73 по Пролетарской улице, где в квартире на первом этаже её муж держит в заложниках шестерых детей. Это мальчики в возрасте от 3 до 15 лет. У двоих из них отчество Денисович. По предварительной информации, она разговаривала с супругом, но пока не решается войти в парадную. В своих требованиях мужчина оперирует ножом и угрозой смерти детям.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Звонок о том, что мужчина держит в заложниках детей, поступил в полицию в 12.12. Женщина сообщила, что муж выгнал её утром из дома, заперся там и обещал убить детей.

автор видео Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Как сообщили «Фонтанке» в администрации района, семья сопровождалась Центром помощи семье и детям Колпинского района. Пару недель назад у мужчины было «пограничное состояние». Его доставили в медучреждение, где были даны рекомендации по приему препаратов.

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Комментарии (9)

Mafioza
За себя боится,а за детей нет?
2356897676
Послушаю ка я Адель...
Hello, how are you?
It's so typical of me to talk about myself I'm sorry,
I hope that you're well
Did you ever make it out of that town
Where nothing ever happened?

So hello from the other side...
Mariii
Столько нарожать от психа... Она сама-то в адеквате?
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