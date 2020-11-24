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Отец взял в заложники шестерых детей в Колпино

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В Кремле допустили вакцинацию Путина от коронавируса, но не в качестве добровольца

Пресс-секретарь российского президента сообщил, что глава государства не может принимать участие в вакцинации от COVID-19 в качестве добровольца.

«У нас же не началась ещё широкая вакцинация. И в качестве добровольца, конечно, глава государства не может принимать участие в вакцинировании», — цитируют 24 ноября заявление Дмитрия Пескова «Ведомости».

По его словам, Владимир Путин сообщит о желании вакцинироваться, «если он посчитает необходимым».

Ранее Песков рассказал, что президент «дает высокую оценку» российским вакцинам.

11 августа Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», которую разработали в Центре имени Гамалеи. Он также отметил, что его дочь «поучаствовала в эксперименте» и сделала прививку. 14 октября президент сообщил о регистрации препарата от центра «Вектор». До конца года в России зарегистрируют третью вакцину от коронавируса.

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Комментарии (5)

DEMOMON
А почему нет? Пусть покажет пример, пионер!
victor_k
Сиди в своём бункере, боброволец.
А то вдруг закашляешь...
OldObyvatel
Неужели, насильно вакцинируют?
Кошмар какой!
Ему бы вакцину от совка - лошадиную дозу. Но сомневаюсь в результативности.
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