В Кремле допустили вакцинацию Путина от коронавируса, но не в качестве добровольца

Пресс-секретарь российского президента сообщил, что глава государства не может принимать участие в вакцинации от COVID-19 в качестве добровольца.
«У нас же не началась ещё широкая вакцинация. И в качестве добровольца, конечно, глава государства не может принимать участие в вакцинировании», — цитируют 24 ноября заявление Дмитрия Пескова «Ведомости».
По его словам, Владимир Путин сообщит о желании вакцинироваться, «если он посчитает необходимым».
Ранее Песков рассказал, что президент «дает высокую оценку» российским вакцинам.
11 августа Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», которую разработали в Центре имени Гамалеи. Он также отметил, что его дочь «поучаствовала в эксперименте» и сделала прививку. 14 октября президент сообщил о регистрации препарата от центра «Вектор». До конца года в России зарегистрируют третью вакцину от коронавируса.