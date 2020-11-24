В Кремле допустили вакцинацию Путина от коронавируса, но не в качестве добровольца

Пресс-секретарь российского президента сообщил, что глава государства не может принимать участие в вакцинации от COVID-19 в качестве добровольца.

«У нас же не началась ещё широкая вакцинация. И в качестве добровольца, конечно, глава государства не может принимать участие в вакцинировании», — цитируют 24 ноября заявление Дмитрия Пескова «Ведомости».

По его словам, Владимир Путин сообщит о желании вакцинироваться, «если он посчитает необходимым».

Ранее Песков рассказал, что президент «дает высокую оценку» российским вакцинам.