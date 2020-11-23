В Совете Федерации допустили усиление ограничений и закрытие мест массового пребывания людей в Петербурге

«Если ситуация с заболеваемостью коронавирусом будет ухудшаться, возможно усиление ограничений, закрытие мест массового пребывания людей», — приводит агентство слова сенатора. По его словам, «многое зависит от возможностей медучреждений субъектов РФ, наличия у них резервных мощностей по оказанию помощи заболевшим».

В Петербурге и Москве ограничительные меры при росте заболеваемости COVID-19 могут быть усилены. Об этом в интервью РИА Нвоости заявил 23 ноября сенатор и заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

Круглый отметил, что решения региональные штабы должны принимать в соответствии с позицией Роспотребнадзора. Глава этого ведомства сегодня, 23 ноября, уже назвала Петербург одним из лидеров по заболеваемости и распространённости COVID-19.

За сутки в России было зарегистрировано ещё 25 173 заразившихся коронавирусной инфекцией. В Петербурге — 2 926. Северная столица 23 ноября по числу заболевших за всё время пандемии перешагнула отметку в 100 тысяч. На данный момент в городе ковидными больными занято почти 10 тысяч коек. Свободных — 8%.

Подробнее об актуальных ограничениях в Санкт-Петербурге читайте в материале «Фонтанки».