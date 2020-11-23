В Петербурге заняты почти 10 тысяч коек под COVID-19. Свободных осталось восемь процентов

За последние сутки свободный коечный фонд, предназначенный для пациентов с коронавирусом, в петербургских больницах сократился на два с половиной процента. Занято почти 92%.



Как сообщили «Фонтанке» в комитете по здравоохранению, на 23 ноября из 10 846 коек, предназначенных для лечения COVID-19 и пневмоний, доступны 848. Это 8,1% от всего коечного фонда. Ещё накануне председатель комитета Дмитрий Лисовец говорил, что свободно 10,6%.



За последние сутки в больницы с коронавирусом попали 593 совершеннолетних жителя Петербурга. Всего за прошлую неделю госпитализировали 5024 заболевших. Согласно официальной статистике, число госпитализаций пошло на спад.

