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В Петербурге заняты почти 10 тысяч коек под COVID-19. Свободных осталось восемь процентов

За последние сутки свободный коечный фонд, предназначенный для пациентов с коронавирусом, в петербургских больницах сократился на два с половиной процента. Занято почти 92%.

Как сообщили «Фонтанке» в комитете по здравоохранению, на 23 ноября из 10 846 коек, предназначенных для лечения COVID-19 и пневмоний, доступны 848. Это 8,1% от всего коечного фонда. Ещё накануне председатель комитета Дмитрий Лисовец говорил, что свободно 10,6%.

За последние сутки в больницы с коронавирусом попали 593 совершеннолетних жителя Петербурга. Всего за прошлую неделю госпитализировали 5024 заболевших. Согласно официальной статистике, число госпитализаций пошло на спад.

В понедельник оперштаб сообщил об очередных статистических рекордах. В России выявлено 25 173 заразившихся, в Петербурге — почти три тысячи.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

syshsun
Так задумано.
Все под контролем.
Сейчас катки закрыли и вирус отступит.
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