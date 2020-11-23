В Петербурге уже почти три тысячи заболевших коронавирусом за сутки. По России тоже рекорд

За последние сутки в Петербурге выявили 2926 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 ноября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Это новый рекорд по приросту заболевших, накануне сообщалось о 2668 случаях. По России также максимальные цифры — 25173 заразившихся за сутки.



Новых заболевших обнаружили во всех регионах. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 6866. Петербург держится на второй строчке.



Петербургский оперативный штаб сообщил, что за сутки 26468 горожан обследовали на COVID-19. Медицинское наблюдение необходимо для 2184 человек. С начала пандемии в городе выявили уже 100 864 заразившихся.

