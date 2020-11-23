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В Петербурге уже почти три тысячи заболевших коронавирусом за сутки. По России тоже рекорд

За последние сутки в Петербурге выявили 2926 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 ноября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Это новый рекорд по приросту заболевших, накануне сообщалось о 2668 случаях. По России также максимальные цифры — 25173 заразившихся за сутки.

Новых заболевших обнаружили во всех регионах. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 6866. Петербург держится на второй строчке.

Петербургский оперативный штаб сообщил, что за сутки 26468 горожан обследовали на COVID-19. Медицинское наблюдение необходимо для 2184 человек. С начала пандемии в городе выявили уже 100 864 заразившихся.

По всей России зафиксировали 2 114 502 случая COVID-19. Это пятый результат в мире после Франции (почти 2,2 миллиона), Бразилии (более 6 миллионов), Индии (9,1 миллиона) и США (12,2 миллиона). Большинство заболевших россиян (1 611 445) вылечились от коронавируса, а для 36 540 он закончился летальным исходом.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (37)

264135541
В Санкт Петербурге Красногвардейский район поликлиника 107, врача на дом не вызвать! Телефон для вызова или сбрасывается, или играет музыка, или тишина...
При личном посещении в регистратуре дают этот же номер телефона и говорят, что запись ТОЛЬКО по телефону!
Куда жаловаться на бездействия пока не поздно?
OldObyvatel
Тактика власти по преодолению пандемии - чистый троцкизм: "Ни мира, ни войны, а армию распустить!"
Короче, как говорится, вода дырочку найдет и все само собой сольется. Бункерный изредка бубнит что-то про необходимость дать отпор, обратить внимание, усилить, расширить и углубить, но его уже никто всерьез не воспринимает. Так, шум за окном...
1691
Зашёл на автомобильный форум, там ветка про ковид- в провинции жесть, семьями болеют, мрут, лекарств нет, мест в больницах нет, уже мест в мозгах нет.... а у нас бодренько так, оптимистично- ну, ну...
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