В Петербурге уже почти три тысячи заболевших коронавирусом за сутки. По России тоже рекорд

За последние сутки в Петербурге выявили 2926 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 ноября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Это новый рекорд по приросту заболевших, накануне сообщалось о 2668 случаях. По России также максимальные цифры — 25173 заразившихся за сутки.
Новых заболевших обнаружили во всех регионах. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 6866. Петербург держится на второй строчке.
Петербургский оперативный штаб сообщил, что за сутки 26468 горожан обследовали на COVID-19. Медицинское наблюдение необходимо для 2184 человек. С начала пандемии в городе выявили уже 100 864 заразившихся.
По всей России зафиксировали 2 114 502 случая COVID-19. Это пятый результат в мире после Франции (почти 2,2 миллиона), Бразилии (более 6 миллионов), Индии (9,1 миллиона) и США (12,2 миллиона). Большинство заболевших россиян (1 611 445) вылечились от коронавируса, а для 36 540 он закончился летальным исходом.