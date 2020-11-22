За неделю в Петербурге госпитализировали больше 5 тысяч ковидных больных. Комздрав говорит о снижении

За неделю c 16 по 22 ноября в Санкт-Петербурге госпитализированы 5024 человека с коронавирусом, что на
«Впервые за последние недели мы увидели уменьшение количества госпитализированных, что может означать стабилизацию эпидемического процесса», — отметил он. При этом, подчеркнул он, стабилизация не означает, «что можно расслабиться и забыть обо всех ограничениях».
«Нагрузка на систему здравоохранения остается очень высокой, как, собственно, и уровень госпитализаций, — признал Лисовец. — За текущую неделю это от 520 до 825 госпитализированных за сутки».
По его данным на 22 ноября, в городе развернуто 10 846 коек для пациентов с COVID-19 и пневмонией, свободными остаются 1 147 —
Отметим, что на этой неделе в Петербурге каждый день фиксируются больше 2 тысяч новых случаев заболевания COVID-19. Сегодня оперштаб объявил о 2668 новых больных. Общее число умерших от коронавируса в Петербурге приближается к 5000.