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За неделю в Петербурге госпитализировали больше 5 тысяч ковидных больных. Комздрав говорит о снижении

За неделю c 16 по 22 ноября в Санкт-Петербурге госпитализированы 5024 человека с коронавирусом, что на 5 % меньше, чем за предыдущую неделю. Об этом 22 ноября сообщил глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец на своей странице «ВКонтакте».

«Впервые за последние недели мы увидели уменьшение количества госпитализированных, что может означать стабилизацию эпидемического процесса», — отметил он. При этом, подчеркнул он, стабилизация не означает, «что можно расслабиться и забыть обо всех ограничениях».

«Нагрузка на систему здравоохранения остается очень высокой, как, собственно, и уровень госпитализаций, — признал Лисовец. — За текущую неделю это от 520 до 825 госпитализированных за сутки».

По его данным на 22 ноября, в городе развернуто 10 846 коек для пациентов с COVID-19 и пневмонией, свободными остаются 1 147 — 10,6 % коек. Любопытно, что 16 ноября он называл то же число коек, что и сегодня — 10 846, и добавлял, что в ближайшее время их станет больше.

Скриншот со страницы vk.com/lisovets_d
Скриншот со страницы vk.com/lisovets_d

Отметим, что на этой неделе в Петербурге каждый день фиксируются больше 2 тысяч новых случаев заболевания COVID-19. Сегодня оперштаб объявил о 2668 новых больных. Общее число умерших от коронавируса в Петербурге приближается к 5000.

Скриншот со страницы vk.com/lisovets_d
Скриншот со страницы vk.com/lisovets_d

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Комментарии (3)

Mutabor
Ковидла- новый бог, которого нам навязывают современные проповедники. А бог, из более ранних приёмов управления массовым сознанием-в первую очередь карающий
Piter Russo
Если ударными темпами недолеченных переводить в ленэкспо, зарю, балтиец и на дом - будет еще больше свободных коек!
И тесты на ковид делать не надо перед выпиской, и бог ты с ним что есть и ложноположительные и ложноотрицательные результаты и на антитела проверять не надо.. сразу и экономия всего и вся... а там глядишь и коллективный иммунитет будет у 60% населения..
spb7771250
А ему не стыдно лгать, выдавая желаемое за действительность? Циферка эта снизилась потому, что на прошлой-позапрошлой неделе решили класть только уже тяжёлых. По крайней мере примерно те же "лица" говорили об этом. Позорище. )
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