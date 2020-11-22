За неделю в Петербурге госпитализировали больше 5 тысяч ковидных больных. Комздрав говорит о снижении

За неделю c 16 по 22 ноября в Санкт-Петербурге госпитализированы 5024 человека с коронавирусом, что на 5 % меньше, чем за предыдущую неделю. Об этом 22 ноября сообщил глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец на своей странице «ВКонтакте».

«Впервые за последние недели мы увидели уменьшение количества госпитализированных, что может означать стабилизацию эпидемического процесса», — отметил он. При этом, подчеркнул он, стабилизация не означает, «что можно расслабиться и забыть обо всех ограничениях».