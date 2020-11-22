В Петербурге число смертей от коронавируса приближается к 5000. За сутки подтвердили 57 — меньше, чем накануне

В Петербурге за минувшие сутки зафиксировано 57 смертей от коронавируса, информирует 22 ноября сообщает «Стопкоронавирус.рф». Для сравнения, накануне сообщалось о 70 смертях, 20 ноября– о 63.



В целом по России за сутки зарегистрирована 401 смерть, накануне сообщалось о 467 смертях.



За всё время эпидемии в России подтверждено 36 179 смертей от ковида, в Петербурге — 4 953. Лидирует по числа смертей Москва — всего 8 308, за последние сутки 75.