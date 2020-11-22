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В Петербурге число смертей от коронавируса приближается к 5000. За сутки подтвердили 57 — меньше, чем накануне

В Петербурге за минувшие сутки зафиксировано 57 смертей от коронавируса, информирует 22 ноября сообщает «Стопкоронавирус.рф». Для сравнения, накануне сообщалось о 70 смертях, 20 ноября– о 63.

В целом по России за сутки зарегистрирована 401 смерть, накануне сообщалось о 467 смертях.

За всё время эпидемии в России подтверждено 36 179 смертей от ковида, в Петербурге — 4 953. Лидирует по числа смертей Москва — всего 8 308, за последние сутки 75.

Скриншот с сайта&nbsp;<a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/information/" class="io-leave-page _" target="_blank">«Стопкоронавирус.рф»</a>
Скриншот с сайта «Стопкоронавирус.рф»
Скриншот с сайта&nbsp;<a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/information/" class="io-leave-page _" target="_blank">«Стопкоронавирус.рф»</a>
Скриншот с сайта «Стопкоронавирус.рф»

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Комментарии (3)

Валерий Мазнев
Ежедневный прирост более 150 заболевших...Интересно кто еще, кроме властей, видит плато?
aprahka
Слава богу.
Fjfef
За 6 минут до этой статьи написано что резкий рост. Вы уж там определитесь чья очередь писать))
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