Число заболевших COVID-19 в Петербурге за сутки приближается к 2,5 тыс. человек

За последние сутки в Петербурге выявили рекордные 2476 новых заболевших коронавирусом, сообщает 21 ноября оперативный штаб по борьбе с пандемией. Российская статистика также стала рекордной — плюс 24,8 тысячи заразившихся.

Для сравнения: накануне сообщалось о выявлении в Петербурге за сутки 2394 новых заразившихся, 19 ноября — 2312, 18 ноября власти рапортовали о 2215 заболевших, 17 ноября — о 2130.

За сутки в городе выздоровели 1 275 человек.

В целом в России за последние сутки насчитали 24 822 новых больных коронавирусом, из них 23,4% не имели клинических проявлений болезни. Выздоровели 26 021 человек, и 467 человек умерли. Всего с начала пандемии в стране ковидом заболели 2 млн 39 тысяч человек, скончались 35,3 тысячи.