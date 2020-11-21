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Число заболевших COVID-19 в Петербурге за сутки приближается к 2,5 тыс. человек

За последние сутки в Петербурге выявили рекордные 2476 новых заболевших коронавирусом, сообщает 21 ноября оперативный штаб по борьбе с пандемией. Российская статистика также стала рекордной — плюс 24,8 тысячи заразившихся.

Для сравнения: накануне сообщалось о выявлении в Петербурге за сутки 2394 новых заразившихся, 19 ноября — 2312, 18 ноября власти рапортовали о 2215 заболевших, 17 ноября — о 2130.

За сутки в городе выздоровели 1 275 человек.

В целом в России за последние сутки насчитали 24 822 новых больных коронавирусом, из них 23,4% не имели клинических проявлений болезни. Выздоровели 26 021 человек, и 467 человек умерли. Всего с начала пандемии в стране ковидом заболели 2 млн 39 тысяч человек, скончались 35,3 тысячи.

Петербург по-прежнему занимает среди регионов вторую строчку по приросту заболевших. На первом месте Москва, где за последние сутки 7168 новых подтвержденных диагнозов.

Оперативный штаб в Петербурге отчитался, что за последние сутки в городе на COVID-19 обследовали 43 103 человека. Под наблюдением медиков остаются 2855 человек. Обработано 1069 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

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Комментарии (15)

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Думаю в ПФР настроение приподнятое...
Валерий Мазнев
Интересно, что курят или нюхают те врачи, которые видят на графике заболеваемости "плато"? Про ничтожество и убогость власти я законопослушло молчу...Да у нас много дебилов , которым море по-колено и ковид- нипочем, но их то же чуть-чуть жалко....
Wuhan Proletarian
Сегодня прикупил упаковку масок 50 шт. за 200 рэ. в Верном
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