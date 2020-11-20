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Число заболевших ковидом в Петербурге за сутки не вышло за пределы 2,4 тысячи. По России — новый рекорд

Число заболевших коронавирусом в Петербурге за последние сутки не превысило 2,3 тысячи человек. 20 ноября оперштаб сообщает о 2394 заразившихся. Накануне их было 2312 (на 82 меньше). То есть «шаг» стал уже, чем в последние дни. Тем не менее это рекорд.

Для сравнения: 18 ноября сообщалось о 2215 заболевших в Петербурге (разница в 97 случаев), 17 ноября — о 2130 (разница в 85 случаев), 16 ноября — о 2039 случаев (разница в 91 случай).

В России за прошедшие сутки насчитали еще 24 318 заразившихся COVID-19, что также стало очередным рекордом. Новые случаи выявили во всех российских регионах. На первом месте по ежедневному приросту держится Москва с 6902, Петербург на второй строчке.

Петербургский оперативный штаб рапортует, что за 24 часа 43 237 горожан были обследованы на COVID-19. Под медицинским наблюдением остаются 2978 человек. С начала пандемии в Петербурге зафиксировали 92 794 заразившихся.

По всей России за время пандемии выявили 2 039 926 случаев COVID-19. Это пятый результат в мире после Франции (2,13 миллиона), Бразилии (почти 6 миллионов), Индии (9 миллионов) и США (11,7 миллиона). Большинство заболевших россиян (1 551 414) вылечились от коронавируса, а летальных исходов насчитали 35 311.

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Комментарии (19)

AP-SPb
Кажется задание для редакции поменялось. Если раньше заголовки были страшнее содержания, то сегодня наоборот, пытаются притормозить эффект. Даже наплевав на математику и логику.
Taktak
"...а летальных исходов насчитали 35 311."
Автору статьи за такие фразы хорошо бы "насчитать" меньшее количество зубов, чем у него есть сейчас.
Я не понимаю, где хвалётая журналисткая этика, о которой некоторые журналисты гордо рассказывают на каждом углу.
261868731
«Шаг “уже”» узкий шаг это что особенное
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