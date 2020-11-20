Число заболевших ковидом в Петербурге за сутки не вышло за пределы 2,4 тысячи. По России — новый рекорд

Число заболевших коронавирусом в Петербурге за последние сутки не превысило 2,3 тысячи человек. 20 ноября оперштаб сообщает о 2394 заразившихся. Накануне их было 2312 (на 82 меньше). То есть «шаг» стал уже, чем в последние дни. Тем не менее это рекорд.

Для сравнения: 18 ноября сообщалось о 2215 заболевших в Петербурге (разница в 97 случаев), 17 ноября — о 2130 (разница в 85 случаев), 16 ноября — о 2039 случаев (разница в 91 случай).

В России за прошедшие сутки насчитали еще 24 318 заразившихся COVID-19, что также стало очередным рекордом. Новые случаи выявили во всех российских регионах. На первом месте по ежедневному приросту держится Москва с 6902, Петербург на второй строчке.

