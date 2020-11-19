Новые рекорды. В России более 2 миллионов заболевших ковидом, в Петербурге — 2,3 тысячи за сутки

Коронавирус продолжает шагать по Петербургу, каждый день забирая примерно на сто человек больше, чем в предыдущий. За последние сутки в городе зарегистрировано 2312 новых случаев заражения, сообщает оперштаб 19 ноября. Накануне было 2215 новых случаев, а до этого 2130 и 2039 случаев.

В России зафиксировали рекорд по числу заболевших за день — 23 610. Новых заразившихся COVID-19 выявили во всех регионах. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 6438. Петербург опять оказался на втором месте.

