Новые рекорды. В России более 2 миллионов заболевших ковидом, в Петербурге — 2,3 тысячи за сутки

Коронавирус продолжает шагать по Петербургу, каждый день забирая примерно на сто человек больше, чем в предыдущий. За последние сутки в городе зарегистрировано 2312 новых случаев заражения, сообщает оперштаб 19 ноября. Накануне было 2215 новых случаев, а до этого 2130 и 2039 случаев.
В России зафиксировали рекорд по числу заболевших за день — 23 610. Новых заразившихся COVID-19 выявили во всех регионах. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 6438. Петербург опять оказался на втором месте.
Петербургский оперативный штаб сообщил, что за 24 часа почти 40 тысяч горожан обследовали на COVID-19. Медицинское наблюдение необходимо для 2636 человек. С начала пандемии в Петербурге зафиксировали уже 90 400 заразившихся.
По всей России выявили 2 015 608 случаев COVID-19. Это пятый результат в мире после Франции (2,1 миллиона), Бразилии (5,9 миллиона), Индии (8,9 миллиона) и США (11,5 миллиона). Большинство заболевших россиян (1 526 656) вылечились от коронавируса, а для 34 850 он закончился летальным исходом.