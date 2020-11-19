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Новые рекорды. В России более 2 миллионов заболевших ковидом, в Петербурге — 2,3 тысячи за сутки

Коронавирус продолжает шагать по Петербургу, каждый день забирая примерно на сто человек больше, чем в предыдущий. За последние сутки в городе зарегистрировано 2312 новых случаев заражения, сообщает оперштаб 19 ноября. Накануне было 2215 новых случаев, а до этого 2130 и 2039 случаев.

В России зафиксировали рекорд по числу заболевших за день — 23 610. Новых заразившихся COVID-19 выявили во всех регионах. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 6438. Петербург опять оказался на втором месте.

Петербургский оперативный штаб сообщил, что за 24 часа почти 40 тысяч горожан обследовали на COVID-19. Медицинское наблюдение необходимо для 2636 человек. С начала пандемии в Петербурге зафиксировали уже 90 400 заразившихся.

По всей России выявили 2 015 608 случаев COVID-19. Это пятый результат в мире после Франции (2,1 миллиона), Бразилии (5,9 миллиона), Индии (8,9 миллиона) и США (11,5 миллиона). Большинство заболевших россиян (1 526 656) вылечились от коронавируса, а для 34 850 он закончился летальным исходом.

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Комментарии (22)

m59
Принимаемых мер явно недостаточно! Главное, добиться, чтобы в транспорте носили маски. Я понимаю, что сама маска здорового человека защищает не на 100%, но от инфицированного человека в маскевоздушно-капельная взвесь фильтруется. А это наиболее опасный источник заражения. Без жестких мер со штрафами за несоблюдение масочного режима инфекция будет распространятся слишком стремительно. Для властей проводить такую меру в лом, поэтому отделываются мерами, которые по существу не влияют на уровень заражения, просто создают информационный звон. Сейчас у нас по сути шведский сценарий, но правду об этом никто не хочет сказать! Причем менталитет у нас не шведский, соблюдают режим небольшой процент и скученность у нас намного больше. Впереди трудные времена, некоторые категории населения, к сожалению, понесут невосполнимые потери.
Yubilar
Чета-как то не заходит уже. Pregatus пропал куда-то. В отпуск, что ли, поехал, или допросился, болезный. И с его исчезновением огонь в комментариях тоже пропал. Остальные истерику явно не вытягивают. Только диссиденты заходят, чтобы лишний раз пнуть поверженных противников. Да и то лениво, потому что ну какой интерес пинать упавшего и не сопротивляющегося?
Monus
Всё хорошо! Как каждый день 90-100 больше чем накануне...
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