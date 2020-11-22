Резкий рост: в Петербурге 2668 новых случаев COVID-19, почти на 200 больше, чем накануне

В Петербурге за последние сутки выявили 2668 новых заболевших коронавирусом, сообщает 22 ноября оперативный штаб по борьбе с пандемией. Это почти на 200 больше, чем накануне, когда было 2476 новых случаев.
Для сравнения — статистика Петербурга за последние дни:
- 20 ноября сообщалось о 2394 новых заболевших за сутки,
- 19 ноября — о 2312,
- 18 ноября — о 2215,
- 17 ноября — о 2130.
В целом в России за последние сутки коронавирусом заболели 24 581 человек, из них 23,4% не имели клинических проявлений болезни. Выздоровели 18 008 человек, 401 человек скончался. Всего с начала пандемии в стране ковидом заболели почти 2,1 млн человек, умерли 36,2 тысячи.
Петербург все так же занимает среди регионов вторую строчку по приросту заболевших. На первом месте Москва, где за последние сутки 6575 новых подтвержденных диагнозов.
Оперативный штаб в Петербурге отчитался, что за последние сутки в городе на COVID-19 обследовали 38 023 человека. Под медицинским наблюдением остаются 2376 человек. Обработано 574 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.