Резкий рост: в Петербурге 2668 новых случаев COVID-19, почти на 200 больше, чем накануне

В Петербурге за последние сутки выявили 2668 новых заболевших коронавирусом, сообщает 22 ноября оперативный штаб по борьбе с пандемией. Это почти на 200 больше, чем накануне, когда было 2476 новых случаев.

Для сравнения — статистика Петербурга за последние дни:

20 ноября сообщалось о 2394 новых заболевших за сутки,



19 ноября — о 2312,



18 ноября — о 2215,



17 ноября — о 2130.



В целом в России за последние сутки коронавирусом заболели 24 581 человек, из них 23,4% не имели клинических проявлений болезни. Выздоровели 18 008 человек, 401 человек скончался. Всего с начала пандемии в стране ковидом заболели почти 2,1 млн человек, умерли 36,2 тысячи.