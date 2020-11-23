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Глава Роспотребнадзора: Петербург — среди лидеров по заболеваемости коронавирусом

Санкт-Петербург оказался в лидерах по суточному приросту заболевших COVID-19, и это особо отметила на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Наиболее высокие значения суточного показателя заболеваемости [COVID-19] на прошедшей неделе отмечены были в <...> Санкт-Петербурге. <...> Самый высокий показатель распространенности и распространения дальнейших инфекционных процессов зарегистрирован в <...> Санкт-Петербурге», — заявила 23 ноября Попова в ходе своего доклада.

По ее словам, ситуация с коронавирусом в регионах разная. При этом глава Роспотребнадзора отметила, что масочный режим введен во всех субъектах РФ. Кроме того, увеличилось число регионов, где вступили в силу ограничения на проведение массовых мероприятий.

С начала пандемии в Петербурге выявили уже 100 864 заразившихся. За последние сутки в городе зафиксировали 2926 новых случаев коронавируса, что стало вторым результатом по стране.

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Комментарии (2)

Otkating
""Это для Петербурга не критическая, но сложная ситуация»,— сказал господин Беглов ..." и в глазах сталь,, или два стакана и красные ...
Barmaley_5e4d0211d3423
"Это для Петербурга не критическая, но сложная ситуация»,— сказал господин Беглов ..."
(с)
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