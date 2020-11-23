Глава Роспотребнадзора: Петербург — среди лидеров по заболеваемости коронавирусом

Санкт-Петербург оказался в лидерах по суточному приросту заболевших COVID-19, и это особо отметила на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Наиболее высокие значения суточного показателя заболеваемости [COVID-19] на прошедшей неделе отмечены были в <...> Санкт-Петербурге. <...> Самый высокий показатель распространенности и распространения дальнейших инфекционных процессов зарегистрирован в <...> Санкт-Петербурге», — заявила 23 ноября Попова в ходе своего доклада.
По ее словам, ситуация с коронавирусом в регионах разная. При этом глава Роспотребнадзора отметила, что масочный режим введен во всех субъектах РФ. Кроме того, увеличилось число регионов, где вступили в силу ограничения на проведение массовых мероприятий.
С начала пандемии в Петербурге выявили уже 100 864 заразившихся. За последние сутки в городе зафиксировали 2926 новых случаев коронавируса, что стало вторым результатом по стране.