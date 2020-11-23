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Беглов: Количество тестов на коронавирус в Петербурге увеличится на 8 тысяч в сутки. Обещали в два раза, но до этого далеко

Количество тестов на коронавирус увеличится на 8 тысяч в сутки. Об этом в эфире «Радио России» 23 ноября заявил губернатор Александр Беглов, передает «Петербургский дневник».

«Сегодня наш город, страна и мир живут в новой реальности. Маски, перчатки, социальная дистанция, удаленная работа, онлайн-совещания стали неотъемлемой частью нашей жизни. Но заболеваемость растет. По требованию Роспотребнадзора пришлось ввести новые ограничительные меры», — пояснил Беглов.

Он напомнил, что в Петербурге вскоре откроются новые лаборатории для тестирования на COVID-19 — в больнице № 26, в Елизаветинской и в НИИ скорой помощи.

«Мощность каждой составит 300 тестов в день. На дооснащение лабораторий выделили более 34 миллионов рублей, закупаем оборудование. Еще 100 миллионов выделили районным лабораториям на закупку тест-систем и трем стационарам — на выявление реагента», — уточнил губернатор.

Суммарно мощность всех лабораторий вырастет на 8 тысяч тестов в сутки. Ранее в Смольном обещали в два раза увеличить ежедневное число тестирований на коронавирус. При этом власти говорили, что в Петербурге в среднем проводят от 30 до 45 тысяч тестов в день. Таким образом, до удвоения этой цифры еще далеко.

«Фонтанка» изучила ситуацию с задержками выдачи результатов тестов в Петербурге, в результате которых люди не могут выйти на работу или узнать о своем здоровье по месяцу и даже более. По новым правилам Роспотребнадзора исследование на коронавирус теперь должно проводиться за 48 часов.

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Комментарии (4)

Opioman
То есть неделю назад было 43 тысячи, ко вчерашнему дню «выросло» до 29 тысяч и теперь вырастет на 8, то есть до 37 тысяч. Гениально
USSR_forever
лучше бы сделали их бесплатными повсеместно, тогда и пандемию бы победили быстрее.... вот так ходят люди и "жаба их душит" по 1.5К - 2.5К выкинуть на тест, а был бы бесплатно - давно бы все сходили бы и всё бы узнали....
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