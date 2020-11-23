Беглов: Количество тестов на коронавирус в Петербурге увеличится на 8 тысяч в сутки. Обещали в два раза, но до этого далеко

Количество тестов на коронавирус увеличится на 8 тысяч в сутки. Об этом в эфире «Радио России» 23 ноября заявил губернатор Александр Беглов, передает «Петербургский дневник».



«Сегодня наш город, страна и мир живут в новой реальности. Маски, перчатки, социальная дистанция, удаленная работа, онлайн-совещания стали неотъемлемой частью нашей жизни. Но заболеваемость растет. По требованию Роспотребнадзора пришлось ввести новые ограничительные меры», — пояснил Беглов.



Он напомнил, что в Петербурге вскоре откроются новые лаборатории для тестирования на COVID-19 — в больнице № 26, в Елизаветинской и в НИИ скорой помощи.

