Беглов: Количество тестов на коронавирус в Петербурге увеличится на 8 тысяч в сутки. Обещали в два раза, но до этого далеко

Количество тестов на коронавирус увеличится на 8 тысяч в сутки. Об этом в эфире «Радио России» 23 ноября заявил губернатор Александр Беглов, передает «Петербургский дневник».
«Сегодня наш город, страна и мир живут в новой реальности. Маски, перчатки, социальная дистанция, удаленная работа, онлайн-совещания стали неотъемлемой частью нашей жизни. Но заболеваемость растет. По требованию Роспотребнадзора пришлось ввести новые ограничительные меры», — пояснил Беглов.
Он напомнил, что в Петербурге вскоре откроются новые лаборатории для тестирования на COVID-19 — в больнице № 26, в Елизаветинской и в НИИ скорой помощи.
«Мощность каждой составит 300 тестов в день. На дооснащение лабораторий выделили более 34 миллионов рублей, закупаем оборудование. Еще 100 миллионов выделили районным лабораториям на закупку тест-систем и трем стационарам — на выявление реагента», — уточнил губернатор.
Суммарно мощность всех лабораторий вырастет на 8 тысяч тестов в сутки. Ранее в Смольном обещали в два раза увеличить ежедневное число тестирований на коронавирус. При этом власти говорили, что в Петербурге в среднем проводят от 30 до 45 тысяч тестов в день. Таким образом, до удвоения этой цифры еще далеко.