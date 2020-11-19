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В Петербурге разворачивают дополнительные мощности для проверки на коронавирус. Тестировать хотят в пять раз интенсивнее

Три новые лаборатории для тестирования на коронавирус готовятся к открытию в Петербурге. Об этом 19 ноября сообщил губернатор Александр Беглов на заседании координационного штаба по борьбе с инфекцией на Северо-Западе.

В ближайшее время лаборатории заработают в горбольнице №26, в Елизаветинской и в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. В каждой тестировать смогут на 300 человек в день больше. Всего планируется оснастить пять диагностических лабораторий в районах. Из городского бюджета на эти цели выделено 34,2 млн рублей.

На сегодняшний день в Петербурге действуют 48 лабораторий. В среднем через них проходят анализы 33 тысяч человек в сутки, при пиковой нагрузке — все 40 тысяч. Мощность всех собираются увеличить ещё на восемь тысяч тестов в день. При этом в Смольном подчёркивают, что сейчас охват в десять раз превышает норматив: 669 проверок на 100 тысяч человек.

В конце октября сообщалось, что оснащать лаборатории будут также за счёт федерального финансирования. Для этого регионам выделят более миллиарда рублей, в том числе 15,7 миллиона Петербургу. Где и как можно пройти ПЦР-тестирование, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (1)

Russomatroso
40 на 5? вы двести тысяч в сутки вывезете? или как в Томске,не койки,а сидячие места?
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