В Петербурге разворачивают дополнительные мощности для проверки на коронавирус. Тестировать хотят в пять раз интенсивнее

Три новые лаборатории для тестирования на коронавирус готовятся к открытию в Петербурге. Об этом 19 ноября сообщил губернатор Александр Беглов на заседании координационного штаба по борьбе с инфекцией на Северо-Западе.



В ближайшее время лаборатории заработают в горбольнице №26, в Елизаветинской и в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. В каждой тестировать смогут на 300 человек в день больше. Всего планируется оснастить пять диагностических лабораторий в районах. Из городского бюджета на эти цели выделено 34,2 млн рублей.

