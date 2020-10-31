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31.10.2020 11:11
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Правительство выделяет более миллиарда рублей регионам на лаборатории для тестирования на коронавирус. Петербургу тоже достанется

Российские регионы получат более миллиарда рублей на оснащение лабораторий для тестирования на коронавирус. Соответствующее распоряжение 31 октября подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Федеральное финансирование позволит оснастить лаборатории специальным оборудованием, позволяющим проводить исследования с помощью высокочувствительных методов диагностики. Это повысит точность тестирования и увеличит охват населения новейшими методами диагностики», — уточнили в кабмине.

Деньги будут распределены по регионам «пропорционально численности населения», говорится в распоряжении. Петербург получит 15 млн 715 тыс. рублей. Напомним, Северная столица всю неделю ставит ежедевные рекорды по приросту заболевших. Очередной был поставлен сегодня — 854 новых случая.

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Комментарии (2)

Вася ПУПКИН
Ничего личного только бизнес. Пока за короновирус платят он будет жить.
Агроном аэродрома
Интересно, лаборатории будут марки Бентли или какой-то другой?..
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