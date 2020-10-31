В Петербурге за сутки выявили уже более 850 заболевших коронавирусом. По России количество заразившихся опять превышает 18 тысяч

За последние сутки в Петербурге выявили 854 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 31 октября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Это новый рекорд для Северной столицы, предыдущий был поставлен накануне (801 человек). Всего по стране за минувшие сутки подтвердили 18 140 заболевших коронавирусом — на 143 человека меньше, чем сообщалось днём ранее. В Москве суточная статистика также пошла на спад: после 5 263 заболевших зарегистрировано 4 952.

За весь период пандемии по России зафиксировано 1 618 116 случаев коронавирусной инфекции. Из них на Северную столицу приходится 61 376 человек.

