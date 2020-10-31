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31.10.2020 10:44
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В Петербурге за сутки выявили уже более 850 заболевших коронавирусом. По России количество заразившихся опять превышает 18 тысяч

За последние сутки в Петербурге выявили 854 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 31 октября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Это новый рекорд для Северной столицы, предыдущий был поставлен накануне (801 человек). Всего по стране за минувшие сутки подтвердили 18 140 заболевших коронавирусом — на 143 человека меньше, чем сообщалось днём ранее. В Москве суточная статистика также пошла на спад: после 5 263 заболевших зарегистрировано 4 952.

За весь период пандемии по России зафиксировано 1 618 116 случаев коронавирусной инфекции. Из них на Северную столицу приходится 61 376 человек.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (15)

Старший Плиний
Судя по всему, они хотят воплотить мечту Грефа в жизни.
change_it
Тут надо понимать, что это только выявленные, реального количества заразившихся не знает никто.
Баба Нюра
При этом оснований для введения ограничений не видят. Вот просто любопытно, сколько надо заболевших, чтобы увидели. Конкретно в Питере. Будет каждый день 1000, не увидят оснований. А 2000? Тоже наверное не увидят.... Вот сколько должно в Питере заболеть и отправиться в мир иной, чтобы наши властители обратили наконец внимание на ситуацию?
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